Exekutorská komora: Ve druhém kole milostivého léta skončilo 9100 exekucí

Praha - Ve druhém kole milostivého léta, které se konalo loni od září do konce listopadu, exekutoři ukončili 9104 exekucí. Je to asi jedno procento exekučních řízení, na která se oddlužovací akce u veřejných institucí vztahovala. Celkem dlužníci splatili původní dluhy za 120 milionů korun. Odpustilo se jim pak penále, úroky či jiné platby za 370 milionů korun. ČTK to sdělila mluvčí exekutorské komory Eva Rajlichová. Podle komory byl o opakovanou akci výrazně menší zájem.

Druhé kolo milostivého léta se konalo loni od začátku září do konce listopadu. Pokud lidé s exekucemi na dluh u veřejných institucí uhradili původní dlužnou částku neboli jistinu, a 1815 korun odměnu exekutorovi, odpustilo se jim penále, úroky a další platby. Řízení se zastavilo. První kolo se uskutečnilo od 28. října 2021 do loňského 28. ledna. Komora po něm loni na jaře oznámila, že se zastavily exekuce 15.000 lidí. Milostivého léta využily ale desetitisíce dlužníků. Autoři zákona uvedli, že komora schválně zveřejnila neúplné údaje. Politici i experti na dluhovou problematiku hodnotili první oddlužovací akci jako úspěšnou. Poukazovali na to, že naopak někteří exekutoři nespolupracovali a vyřizování brzdili, či dokonce blokovali.

Podle komory se ve druhém kole uzavřelo 9104 exekucí z 946.514, které se mohly loni na podzim zastavit. Celkem dlužníci uhradili 120 milionů korun. Odpustilo se jim penále a další platby za 370 milionů korun. Průměrná odpuštěná částka na exekuci dosáhla 43.000 korun. V prvním kole činila 37.000 korun. Celkem se při první akci odpustilo 1,55 miliardy korun. Zastavit se mohlo 1,3 milionu exekucí, ukončilo se jich 52.000.

Podle komory byl o druhou oddlužovací akci výrazně nižší zájem než o první. Roli mohlo hrát i to, že se loni začaly zastavovat takzvané bagatelní exekuce. Skončila tak velká část řízení s malými dluhem. Týkalo se to třeba vymáhání pokut za jízdy načerno, upřesnila mluvčí. Podle prezidenta komory Jana Mlynarčíka se v prvním kole zastavovaly spíš exekuce s menšími jistinami a menším příslušenstvím, ve druhé pak ty větší. "Konečná čísla ukázala, že v regionech s dlouhodobě největším počtem exekucí se opakované milostivé léto nijak zásadně neprojevilo," uvedla mluvčí. Zmínila Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj.

Komora od počátku záměr pořádat milostivá léta kritizovala. Stěžovala si na nápor administrativy a stanovenou odměnu, která podle exekutorů náklady nepokrývá. "Chápeme snahu politiků zmírnit napětí ve společnosti a ulevit lidem v obtížné situaci. Nicméně stále trvá naše výhrada, že šlo o nesystémové řešení. Ukázalo se, že řada dlužníků řešit svoje závazky vůbec nechce. Energii a prostředky na tuto akci jsme mohli věnovat změnám, které by měly větší efekt," míní Mlynarčík. Podle něj se mohla vést například debata o řešení úpadků a zapojení exekutorů do procesu oddlužení.

Ministerstva práce a financí pro letošek chystají své obdoby milostivého léta. V resortu práce by se akce týkala dluhů na sociálních odvodech, v resortu financí daňových nedoplatků. Při splacení ve stanovené lhůtě by stát úroky či penále odpustil. Návrhy zákonů projedná Parlament.

Počet exekucí, které se zastavily a mohly zastavit, a odpuštěné příslušenství

1. kolo 2. kolo Počet ukončených exekucí 52.000 9104 Počet exekucí, které se mohly zastavit 1,300.000 946.514 Odpuštěné penále, úroky či další platby 1,55 mld Kč 370 mil Kč Průměrná odpuštěná částka na exekuci 37.000 Kč 43.000 Kč

Zdroj: Exekutorská komora ČR