Praha - Soudní exekutor Ivo Luhan se od 10:00 pokouší vyklidit objekt žižkovské Kliniky, narazil však na odpor jejích příznivců, vyžádal si proto asistenci policie. Exekutorovi a jeho pracovníkům se nepodařilo dostat do budovy hlavním vchodem, proto odešli k zadnímu vchodu, kterým se do objektu dostali. Zaměstnanci exekutora nyní blokují příznivce Kliniky, kteří se snaží do domu vstoupit za nimi.

"Byl jsem napaden, proto si vyžádám asistenci policie," prohlásil exekutor u zadního vchodu objektu.

Situace na místě je poměrně vyhrocená, ve dveřích se přetlačují mezi sebou pracovníci exekutora a příznivci Kliniky.

Podle zástupce Kliniky Jakuba Orta aktivisté nechápou, proč by měli objekt opustit a nechat ho dále chátrat. Zástupci SŽDC dnes na tiskové konferenci uvedli, že hned po vyklizení plánují zahájit první opravy budovy, ve které hrozí řada bezpečnostních rizik.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve středu řekl, že je ochotný se zástupci Kliniky jednat o poskytnutí jiného objektu pro potřeby centra, pokud aktivisté v klidu objekt vyklidí. Ort dnes nicméně uvedl, že se chtějí i nadále soustředit primárně na zachování stávající Kliniky, protože nevidí důvod, proč by zaniknout. Pokud by museli budovu opustit, budou aktivisté usilovat o vytvoření podobného projektu.

Klinika v budově bývalé plicní kliniky funguje od roku 2014. Nejprve ji aktivisté užívali načerno, později si vyjednali výpůjčku, která již vypršela. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na SŽDC. Ta jej chce zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro své zaměstnance.

