Praha - Dnes v 10:00 by měl exekutor zahájit vyklizení budovy v Jeseniově ulici na pražském Žižkově, kde sídlí Autonomní sociální centrum Klinika. Zástupci centra nadále odmítají objekt opustit a na 09:00 svolali příznivce na nenásilný happening. Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která objekt vlastní, by podle nich měla od exekuce ustoupit a budovu by mohlo převzít město. Správa železnic však obojí odmítá.

Exekutor Ivo Luhan pro server Aktuálně.cz uvedl, že neplánuje na místo dorazit rovnou s policií a její asistenci si případně vyžádá až podle situace. Ještě před tím se bude v 08:30 v sídle SŽDC konat tisková konference ředitele správy Jiřího Svobody.

SŽDC chce objekt zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro svoje zaměstnance. Podle aktivistů rekonstrukce nezačne ještě nejméně rok a mezitím bude objekt chátrat. Navíc by jej podle nich mohlo převzít město, které by v něm zachovalo sociální funkci. Praha už SŽDC kvůli tomu oslovila, podle organizace nicméně není z právních důvodů možné budovu převést na jiného vlastníka. Zástupci Kliniky, která v objektu působí od roku 2014, se proti exekuci opakovaně bránili, soudy všech instancí však jejich námitky zamítly.