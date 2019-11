Ex-manažerům firmy Technistone hrozí vězení za dotační podvod

Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové začal projednávat případ údajného dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie s celkovou škodou 50 milionů korun. Podle spisu se bývalí manažeři královéhradecké společnosti Technistone Mojmír Balous a Milan Ettel podíleli na získání dotace v rozporu s dotačními podmínkami. Hrozí jim trest v rozmezí od pěti do deseti let vězení. Oba vinu odmítli, stejně jako tvrzení, že by z toho měli prospěch.

"V žádosti o dotaci nepravdivě deklarovali, že příjemce dotace splňuje podmínku bezdlužnosti. V té době tomu tak nebylo, měl nevypořádané závazky na zdravotním pojištění," řekl ČTK státní zástupce Petr Kouble.

Podle spisu při žádosti o dotační prostředky v letech 2008 až 2009 vědomě uvedli nepravdivé údaje o ekonomickém stavu firmy. V prohlášení bylo, že firma měla vypořádány všechny splatné závazky ke zdravotním pojišťovnám, přestože dlužila na zdravotním pojištění více než milion. Bezdlužnost byla podmínkou pro schválení dotace, uvedla obžaloba. Šlo o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace a měla jít v době ekonomické krize například na vývoj nových výrobků firmy.

Firma Technistone v období od 30. října 2009 do 13. prosince 2012 neoprávněné čerpala na projekt dotační prostředky v celkové výši 50,18 milionu korun. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) to mělo být 42,65 milionu korun a ze státního rozpočtu České republiky 7,53 milionu korun, uvedla obžaloba.

Obžalovaní se hájili tím, že podmínka bezdlužnosti byla splněna tzv. institutem posečkání. "Podmínky jsem podepsal v dobře víře, protože jsem se domníval, že jsme v režimu posečkání. Pohledávky nebyly uhrazeny, ale jednání (s pojišťovnama) probíhala," řekl Ettel.

Ettel nahradil Balouse ve funkci ředitele firmy na jaře 2009, do té doby působil ve funkci finančního ředitele. "Peníze nebyly nikdy zneužity, společenská prospěšnost byla jednoznačně naplněna. Dotace splnila účel, na co byla určena. Nechápu, proč jsem tady," řekl Balous.

Firma Technistone v Hradci Králové vyrábí stavební desky z umělého kamene. Hlavní líčení je naplánované na další dny.