Ewa Farna lituje, že kvůli práci nestihla ve Varech žádný film

Karlovy Vary - Zpěvačka Ewa Farna, která ve čtvrtek večer vystoupila v hudebním programu filmového festivalu v Karlových Varech, si festivalové atmosféry příliš neužila. Přestože patří k milovnicím filmů, musela hned po koncertu z pracovních důvodů odjet do Prahy. Stihla tak během několikahodinového pobytu jenom vystoupení a několik rozhovorů pro média.

"Ani film, ani party, ani nic, o čem festival v Karlových Varech je, nestíhám. Jsem tady jenom na otočku," řekla ČTK Farna.

Zpěvačka polského původu narozená v Třinci se podle svých slov vždycky těší na filmy, ve kterých hraje Tom Hanks nebo Johnny Depp. "Filmy, ve kterých hraje, i jako herec mě hrozně baví Tom Hanks. Stejně jako Johnny Depp, toho mám ráda už od dětství, byl to můj idol, měla jsem jeho plakát a mohla jsem se zbláznit, když byl před časem hostem karlovarského festivalu," uvedla.

Hodně filmů Farna zhlédla během nucené koncertní pauzy v době pandemie covidu. "Až jsem měla pocit, že Netflix, HBO a podobně nestíhají mému tempu, jak rychle koukám na filmy. Je pravda, že na takové umělečtější snímky se teď dívám méně, ale když už se k nim dostanu, tak mě baví," podotkla.

Z filmů ji v poslední době zaujal animovaný film studia Pixar Animation Studios V hlavě. "Je pro děti, ale myslím si, že by ho měl vidět i každý dospělý člověk, protože je o emocích a o tom, jak řádí v naší hlavě a jak je třeba důležité umět prožívat smutek," sdělila Farna.

Během večera v Karlových Varech představila písně ze všech svých alb včetně posledního, kritiky vysoce oceňovaného Umami. Zazněly hity jako Měls mě vůbec rád?, Leporelo nebo Boky jako skříň.

Vítězka loňské ceny Anděl v kategorii Sólová interpretka a majitelka Českého slavíka v kategorii zpěvaček z roku 2021 oslaví 12. srpna třicáté narozeniny. Za jeden z dárků považuje chystaný koncert 14. října v pražské O2 areně.

"Začínala jsem jako dvanáctiletá holčička, nyní ale jako dospělá žena a máma dvou dětí vnímám, že ona symbolická třicítka je fajn moment pro bilancování – více než polovinu svého dosavadního života jsem strávila na hudební scéně a připadá mi přirozené oslavit tyhle kulatiny i s fanoušky. Věřím, že spolu rozvlníme boky a díky návštěvníkům se stanu historicky nejmladší českou zpěvačkou, která odehraje svojí vlastní show v O2 areně," uvedla.

Debutové album s hitem Měls mě vůbec rád? vydala v roce 2006. "Za největší úspěch své kariéry považuji právě to, že trvá deset let. Že první soudy o mně jako o 'rychlokvašce' byly odbourány. I kdybych teď skončila, myslím, že taková doba v jakékoli branži není zanedbatelná věc," prohlásila o deset let později.

Má za sebou úspěchy v Polsku, kde prorazila s písní Cicho, i marný boj s bulvárními médii, která se podle ní více zajímají o kila navíc a oblečení než o hudební tvorbu. Podle ní je "bulvár daň ze slávy" a neváhá si ze sebe sama dělat legraci ve videoklipu Boky jako skříň.