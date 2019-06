Evropu stále sužují vedra, na jihu budou teploty dál stoupat

Madrid/Vídeň - Vlna veder, která tento týden dorazila do velké části Evropy, by měla dnes v některých zemích mírně polevit. Například v ČR a Německu, kde padaly ve středu červnové teplotní rekordy, se dnes čekají o něco nižší teploty. Naopak ve Španělsku a na jihu Francie mají teploty dále stoupat, vrchol (až 44 stupňů) čekají v těchto dvou zemích o víkendu, už v pátek by mohl padnout rekord ve Francii.

Na severovýchodě Španělska, v Katalánsku, vedra ztěžují práci hasičům, kteří tam od středy bojují s rozsáhlým lesním požárem. Několik lidí v této vlně veder v Evropě zemřelo, například v Německu ve středu tři lidé při koupání, stejně jako ve Francii se tento týden utopili v moři tři senioři.

Ve Španělsku dnes na řadě míst čekají meteorologové čtyřicítky, v jihošpanělské Andalusii může být až 42 stupňů. Už ráno v 07:00 SELČ naměřili na některých místech ve Španělsku přes 30 stupňů, například na Mallorce bylo 32,3 stupně.

Asi 350 hasičů bojuje s pomocí 15 letadel od středy s lesním požárem nedaleko Tarragony, podle katalánských médií už shořelo na 5000 hektarů lesa. Asi třicítka lidí musela být z oblasti evakuována, úřady také z preventivních důvodů uzavřely pět místních silnic. Hasiči odhadují, že oheň může zničit až 20.000 hektarů. Podle deníku La Vanguardia jde o nejhorší lesní požár v Katalánsku od července 2012, kdy shořelo 14.000 hektarů v oblasti Alt Emporda u francouzských hranic.

Ve Francii očekávají dnes v oblasti jižního toku řeky Loiry 38 až 41 stupňů Celsia, v pátek předpovídají meteorologové až 44 stupňů v dolním toku řeky Rhony. Padnout by tak mohl francouzský teplotní rekord 44,1 stupně, který byl naměřen v srpnu 2003 v departementu Gard na jihu země. Pařížané zažijí letošní nejteplejší den zřejmě v sobotu, kdy se ve francouzské metropoli čeká 38 až 40 stupňů.

Ve Španělsku čekají teplotní maxima o víkendu, kdy by rovněž mohla rtuť teploměru vystoupat až na 44 stupňů. K teplotnímu rekordu země to ale stačit nebude, španělský teplotní rekord je z července 2017, kdy v Córdobě naměřili 46,9 stupně.

Vysoké teploty sužují několik dní také Rakousko, kde kvůli nim ministerstvo zdravotnictví zřídilo speciální telefonní linku. Na ní mohou lidé zdarma volat pro informace a rady, jak ve vedrech postupovat, napsala dnes agentura APA.