Evropu čeká další vlna veder, v sobotu bude v ČR až 31 stupňů

Dívka skáče do vody na koupališti v horkém letním počasí. Ilustrační foto. ČTK/Glück Dalibor

Praha/Paříž/Řím/Berlín - V sobotu odpoledne se do Česka po dvou týdnech letních dnů vrátí tropické vedro. Teploty od Prahy na sever Čech a na jihu Moravy vystoupají ke 31 stupňům Celsia, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav. Výstražná informace před horkem platí pro Prahu, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Jihomoravský a Zlínský kraj od sobotních 12:00 do 20:00. Do Česka bude proudit teplý vzduch od jihozápadu.

Meteorologové připomněli, že horko představuje vysokou zátěž pro lidský organismus. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Měli by proto dodržovat pitný režim, zvýšit především konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálkami. Rovněž je vhodné omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti a zvířata na přímém slunci.

Období, kdy se maximální teploty pohybovaly většinou pod letními 25 stupni Celsia, pomalu končí. Dnes si lidé slunečních paprsků příliš neužijí s výjimkou východu a jihovýchodu republiky. K vyšším teplotám v závěru týdne se přidá poměrně vlhký vzduch, který bude umocňovat pocit dusna, uvedli meteorologové na facebooku.

Nejchladnějším červencovým dnem bylo podle meteorologů úterý 9. července. Nyní začnou teploty stoupat a pondělí 22. července má šanci dostat se mezi deset prozatím nejteplejších dnů letošního roku, úterý dokonce mezi pět nejteplejších, uvedli meteorologové na webu.

V Česku nadále přetrvává sucho. Podle portálu InterSucho během minulého týdne sucho mírně ustoupilo, trpí jím především severní polovina republiky. Zemědělci hlásí velké ztráty a ani studený a vlhký květen úrodu příliš nezachránil. Poškozené je obilí, řepka, mák, kukuřice, ovoce i zelenina. Obilí už mnohde ani nedozrává, ale rovnou zasychá. Neroste pořádně ani tráva, vojtěška či jeteloviny, takže mnozí nebudou mít dostatek krmiva ani druhý rok po sobě.

Evropu podle meteorologů zasáhne příští týden další vlna veder

Počínaje víkendem dorazí z Afriky do Evropy vlna veder. Horko by ale nemělo dosáhnout takové intenzity a délky jako na konci června, uvedla s odkazem na meteorology italská agentura ANSA. Vedra zasáhnou mimo jiné Francii, Německo, Rakousko, Británii, Nizozemsko, Španělsko, Itálii a Portugalsko.

Tlaková výše z Afriky se nad Středomořím a nad západní a střední Evropou začne šířit od neděle. Ten den mají teploty na severu a ve střední části Itálie dosáhnout až 35 stupňů. V následujících dnech to bude až o tři stupně více.

Od neděle se teplota začne zvyšovat ve Francii a na většině míst se tam do úterý vyšplhá na 35 stupňů. Ve středu a ve čtvrtek mohou teploměry na jihovýchodě země ukázat i 40 stupňů.

V České republice se podle dlouhodobé předpovědi meteorologů budou od neděle do čtvrtka teploty pohybovat v rozmezí 27 až 29 stupňů; v dalších třech dnech by měly vystoupit až na 31 stupňů.

Odborníci varují, že horké počasí patrně přetrvá po zbytek léta. "Nynější dlouhodobá předpověď ukazuje, že Evropa bude do konce léta většinou zakoušet mimořádné vedro," řekl serveru Euronews klimatolog Michael Mann.