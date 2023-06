Evropským hlavním městem kultury za ČR budou v roce 2028 České Budějovice

Praha - Evropským hlavním městem kultury za Českou republiku budou v roce 2028 České Budějovice, ve finále výběru porazily Broumov. Novinářům to dnes řekli zástupci ministerstva kultury a výběrového panelu. Tituly od roku 1985 propůjčuje Evropská unie s cílem zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských zemí a podpořit rozvoj kultury v daném městě. V roce 2028 ponesou titul tři města, druhé bude z Francie a třetí ze spřízněných zemí mimo EU.

Vedle Broumova a Českých Budějovic se do soutěže přihlásily také Liberec a Brno, finalisty porota vybrala loni v říjnu. Výběr města začíná šest let před tím, než členská země tuto událost hostí . Nejprve vytvoří evropští i národní odborníci seznam potenciálních měst, z něhož následně vybírají to, které titul ponese. Titul zatím nesla dvě česká města, v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.

Po vyhlášení výsledku následoval v sále hlasitý jásot českobudějovického týmu doprovázený boucháním lahví sektu. "Je to unikátní projekt, který by se pro České Budějovice třeba už nikdy v historii neopakoval. Celý tým do toho dal maximum," řekla ČTK primátorka jihočeského města Dagmar Škodová Parmová (KDS). Dodala, že nyní bude následovat náročná práce při naplňování zhruba stostránkového projektu před rokem 2028.

Předsedkyně dvanáctičlenného výběrového panelu Else Christensen-Redzepovicová před vyhlášením ocenila náročnou práci obou týmů při přípravě kvalitních projektů. Dodala, že panel nyní zpracuje obsáhlé hodnocení projektů obou měst a doporučení dalšího postupu pro České Budějovice. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že náročný proces přípravy na držení titulu zná z vlastní zkušenosti, protože jej absolvoval jako primátor Plzně před rokem 2015.

EU pro každý rok vybírá dva členské státy, jejichž města titul ponesou. Pro rok 2028 to bude vedle České republiky také Francie, která ve finále vybírá z měst Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier a Rouen. Vítěz by měl být znám v prosinci. Třetí z měst v roce 2028 bude z kandidátských nebo potenciálně kandidátských zemí nebo z členských zemí Evropského sdružení volného obchodu a Evropského hospodářského prostoru. Do užšího výběru z těchto zemí postoupily Budva v Černé Hoře a Skopje v Severní Makedonii. Vítěz bude znám v září.

Za organizaci a řízení soutěže je v ČR odpovědné ministerstvo kultury, rozhodnutí předpokládá spoluúčast členského státu na financování projektu. Baxa počátkem tohoto měsíce uspěl na jednání vlády ve Vimperku s žádostí o zvýšení rozpočtu svého resortu o dotaci na přípravu projektu Evropského hlavního města kultury 2028. Suma by se měla rozdělit do šesti let 2024 až 2029, a to do maximální výše 480 milionů korun.

Evropská komise uděluje vítězným městům peněžní cenu ve výši 1,5 milionu eur (asi 35,4 milionu korun). Podle loňského vyjádření ředitele státní agentury CzechTourism Jana Hergeta titul v průměru přináší nárůst HDP o 4,5 procenta na obyvatele, přičemž efekt začíná působit dva roky před samotným začátkem kulturního roku a trvá až pět let po jeho skončení. Letos nesou titul města Veszprém v Maďarsku, Elefsina v Řecku a Temešvár v Rumunsku.