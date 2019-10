Evropský tisk: Největší ústupky ohledně brexitu učinil Londýn

Paříž/Dublin/Madrid/Berlín - Evropská média se dnes shodují v názoru, že největší ústupky při vyjednání upravené brexitové dohody neučinila Evropská unie, ale Británie. Přesto britský premiér Boris Johnson v zásadě dostal, co chtěl, a přinejmenším na domácí půdě vypadá jako vítěz, píše tisk.

Francouzský deník Libération uvedl, že Londýn a Brusel dosáhly ve čtvrtek dohody na poslední chvíli, neboť chtěly zabránit neřízenému brexitu. Ačkoli Evropská unie nakonec znovu otevřela již dojednanou dohodu, kterou dříve označovala za uzavřenou, "byl to nakonec Londýn, kdo udělal největší gesto, když souhlasil s celními kontrolami mezi Spojeným královstvím a Severním Irskem".

List připomněl, že konečné slovo budou mít v sobotu britští poslanci, kteří o dohodě budou hlasovat. Johnson ale nemá v Dolní sněmovně většinu a "aritmetika je neúprosná". Podle deníku nicméně Johnsonovi nezáleží tolik na schválení brexitové dohody Dolní sněmovnou jako na tom, aby parlamentu - a hlavně budoucím voličům - předložil konkrétní nabídku.

Německý Die Welt konstatuje, že Johnson je vítězem, i kdyby v sobotu prohrál. "Na první pohled to pro něj nevypadá dobře. Chybí mu hlasy. Ale pokud poslanci budou mít na výběr mezi novou dohodou a brexitem bez dohody, mohli by hlasovat pro spořádaný brexit," soudí list. I kdyby premiér neuspěl, EU mu podle deníku poskytne dost dlouhý odklad na to, aby mohl vypsat volby. "Johnson pak může říkat, že má k dispozici dohodu, zatímco opozice nabídne nejistotu a prodloužení brexitového dramatu. A Britové tím jsou už vyčerpaní. Brexit možná nenastane 31. října, ale dojde na něj, a velice pravděpodobně za premiéra Johnsona."

Deník The Irish Times soudí, že ústupky na unijní straně byly "podstatně menší než ty, které udělal Londýn". "Ještě loni Johnson tvrdil, že žádný britský premiér by nemohl přijmou celní nebo regulační hranici v Irském moři. Ale on to udělal," napsal deník. Dohoda je podle listu dobrá pro Dublin, protože zajišťuje, že na ostrově nevznikne žádná hraniční infrastruktura. "V případě EU zase byla zachována celistvost jednotného trhu," dodal list. I když premiér prohraje sobotní hlasování, může podle The Irish Times argumentovat tím, že on svou úlohu splnil, ale parlament dohodu potopil.

Španělský El País soudí, že EU se úpravou dohody ničeho nevzdala. Už dříve tyto podmínky Britům nabídla, ti je ale odmítli. Británii označuje za "nešťastný ostrov".