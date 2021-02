Evropský soud pro liská práva žádá propuštění Navalného

Štrasburk/Moskva - Evropský soud pro lidská práva (ESLP) žádá, aby Rusko propustilo uvězněného opozičního předáka Alexeje Navalného. Oznámil to dnes ESLP na svých webových stránkách a dodal, že vzal v potaz "povahu a rozsah rizika s ohledem na žadatelův život". Dále uvedl, že jde o předběžné opatření a rozhodnutí nabývá platnosti okamžitě.

Ruské ministerstvo spravedlnosti už v úterý agentuře TASS sdělilo, že Moskva se rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ohledně propuštění Navalného řídit nebude. Požadavek soudu označilo za "nehorázný zásah do fungování soudního systému svrchovaného státu". Ruská agentura o stanovisku ruského resortu spravedlnosti informovala poté, co se od svého zdroje dozvěděla, že ESLP by mohl o propuštění Navalného žádat. Ministerstvo dále uvedlo, že Evropský soud pro lidská práva podle něho nemůže nahradit národní soudy anebo zrušit či změnit jejich rozhodnutí.

Alexej Navalnyj se od loňského srpna léčil v Berlíně po otravě jedovatou látkou ze skupiny novičok. Kritik Kremlu tvrdí, že otravu nařídil ruský prezident Vladimir Putin a že se ho pokusila odstranit tajná služba FSB, což Kreml popírá. Letos v lednu se opoziční představitel vrátil do Ruska, policie ho zatkla hned na letišti. Soud na začátku února změnil jeho dříve uložený podmíněný trest v délce 3,5 roku na nepodmíněný, verdikt zdůvodnil porušením podmínky. Do výkonu trestu se započítá doba, kterou byl opoziční politik v domácím vězení, takže Navalnyj má za mřížemi strávit dva roky a osm měsíců.

Navalnyj byl v prosinci 2014 v Rusku odsouzen k 3,5 roku vězení podmíněně za údajnou zpronevěru 26 milionů rublů (asi 7,3 milionu Kč podle aktuálního kurzu) z ruské pobočky francouzské kosmetické firmy Yves Rocher. Sama firma přitom v listopadu 2014 podle agentury AFP uvedla, že neutrpěla žádnou škodu. Kritik Kremlu tvrdí, že je politicky pronásledován a že jej odsoudili jen proto, aby nesměl kandidovat proti Putinovi na prezidenta, že jej Evropský soud pro lidská práva očistil a Rusko mu již vyplatilo odškodnění za nespravedlivé odsouzení.

Jeho současné uvěznění vyvolalo v Rusku protesty, navzdory úředním zákazům vyšly v lednu a únoru do ulic řady ruských měst desetitisíce lidí, policie proti nim tvrdě zasáhla. Navalného propuštění žádá rovněž Západ.

V současné době je Navalnyj také obžalován z pomlouvání veterána druhé světové války, který loni v propagačním videu před celostátním referendem podporoval změny v ruské ústavě. Navalnyj označil lidi vystupující ve videu za zrádce a zkorumpované lokaje režimu.