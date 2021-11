Evropský regulátor posuzuje použití vakcíny od Moderny u dětí od šesti let

Amsterodam - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes uvedla, že začala posuzovat použití vakcíny proti covidu-19 od farmaceutické firmy Moderna u dětí ve věku šest až 11 let. Žádost o schválení své vakcíny v této věkové skupině podala americká společnost. Rozhodnutí by mělo padnout v následujících dvou měsících.

Použití přípravku od Moderny u dětí mladších 12 let zatím v Evropské unii ani USA povoleno není. Případné doporučení jednoho z výborů EMA ohledně nasazení vakcíny u dětí ve věku od šesti do 11 let bude následně předáno Evropské komisi, která bude mít v tomto ohledu rozhodující slovo.

Moderna na konci října oznámila, že její vakcína proti covidu-19 vyvolává silnou imunitní reakci i u dětí mezi šesti a 11 lety a nezpůsobuje jim vážné vedlejší účinky. Prohlášení učinila na základě předběžných výsledků své studie, kterou však ještě nezveřejnila v odborném časopise.

EMA již dříve schválila podávání třetí dávky vakcíny proti covidu-19 od Moderny. Posilovací dávka látky Spikevax může být aplikována lidem starším 18 let půl roku od naočkování druhou dávkou. Vakcína od Moderny je po přípravku od firem Pfizer a BioNTech druhou očkovací látkou povolenou v Evropské unii ke třetímu použití.

Některé země včetně Švédska a Dánska na začátku října přestaly preparátem do firmy Moderna očkovat lidi narozené po roce 1991 kvůli vzácným vedlejším účinkům. Podle švédského zjištění se u mladých dospělých a mladistvých očkovaných touto látkou zvýšil počet případů myokarditidy a perikarditidy, tedy zánětu srdeční svaloviny nebo vaku obklopujícího srdce.

EMA v současné době posuzuje také použití preparátu od farmaceutických firem Pfizer a BioNTech u dětí ve věku pět až 11 let. Ve Spojených státech už mu dalo tamní Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zelenou poté, co látka získala nouzové povolení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).