Evropské země zveřejňují plány na uvolňování restrikcí

Madrid/Moskva - Řada evropských států, z nichž některé patří k nejhůře zasaženým současnou pandemií covidu-19, dnes ohlásila plány na postupné uvolňování ochranných opatření přijatých kvůli boji nákazou. Koronavirus je v Evropě celkově na ústupu, země nadále hlásí nižší denní údaje o počtu nově nakažených a zemřelých než v posledních týdnech. Politici i odborníci však dál občany vyzývají k opatrnosti a odpovědnému přístupu a varují před množnou druhou vlnou šíření nákazy. Rekordní počty nově nakažených i mrtvých naopak hlásí Rusko.

Itálie po dnešku jako třetí země po USA a Španělsku eviduje více než 200.000 infikovaných koronavirem. Země však za poslední den zaznamenala jeden z nejnižších počtů zemřelých za šest týdnů. Tamní vláda plánuje postupné uvolňování restriktivních opatření, které však bude velice pozvolné a začít by mělo od 4. května.

Od stejného data chce karanténu rušit také Španělsko, kde je epidemie rovněž na pomalém ústupu. Uvolňování opatření tam bude různě rychlé v jednotlivých regionech podle kapacity v tamních nemocnicích a místní epidemiologické situaci.

Plán uvolňování protikoronavirových opatření dnes představila rovněž francouzská vláda. Život by se tam měl začít pomalu navracet k normálu od 11. května, kdy se znovu otevřou školky a základní školy na prvním stupni i obchody s jiným než nezbytným zbožím. Na mnoha místech bude povinné nosit roušku. Ve Francii po jednodenním pondělním výkyvu opět klesá počet denních obětí koronaviru, pacientů v nemocnicích ubývá dlouhodobě.

Postupné uvolňování chce kolem prvního květnového víkendu zahájit také Řecko či Portugalsko, Turecko se na něj chystá v druhé polovině měsíce. Další rušení restrikcí oznámilo také Rakousko, od pátku budou mít lidé opět plnou volnost pohybu. Restaurace se v alpské zemi otevřou 15. května, o dva týdny později mohou začít fungovat i hotely a další ubytovací zařízení. Na úrovni Evropské unie nyní Vídeň projednává otevření hranic, výhledově však do země budou moci jen obyvatelé států, kde panuje kolem infekce příznivá situace. Do této skupiny ovšem Vídeň zahrnuje také Česko.

Slovensko od pátku nakonec nebude vyžadovat od pendlerů z příhraničních oblastí při jejich vstupu do země potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus, aby nemuseli nastoupit do karantény. Bratislava také uvolní pravidla pro zdravotníky a pečovatelky, jež cestují za prací do vybraných regionů Česka a Rakouska.

Ministři vnitra zemí EU se dnes shodli, že jejich země chtějí postupné otevírání vnitřních hranic koordinovat a přistupovat k němu až v případě příznivého vývoje šíření nemoci covid-19. Nejprve by přitom mělo dojít na oblasti se srovnatelně nízkým rizikem šíření viru.

Británie dnes zaznamenala nárůst denního počtu obětí oproti dvěma posledním dnům. Ministr zdravotnictví Matt Hancock prohlásil, že navzdory pozitivnímu vývoji není situace stále tak dobrá, aby se v zemi začala rušit přijatá omezení. Riziko druhé vlny nákazy je podle něj "velmi reálné". Nevyloučil nicméně, že se opatření budou uvolňovat v různých částech země v různou dobu.

Denní bilance nakažených vzrůstají nadále v Rusku, kde za posledních 24 hodin přibylo 6411 nových případů, od začátku epidemie jich Moskva eviduje již 93.558. V souvislosti s covidem-19 v zemi nově zemřelo 72 lidí, což je dosud nejvyšší denní přírůstek. Prezident Vladimir Putin oznámil, že prodlužuje období pracovního klidu do 11. května. Epidemii se podle něj v Rusku podařilo zabrzdit, vrchol ale zemi teprve čeká.