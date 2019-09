Evropské země WHO v Praze jednají o škodlivosti alkoholu

Praha - Evropské země zapojené do Světové zdravotnické organizace (WHO) dnes a v úterý jednají v Praze o škodlivosti alkoholu. Jde o první konzultaci těchto 35 zemí. V důsledku užívání alkoholu zemřelo v roce 2016 na celém světě více než tři miliony lidí, jeden milion v evropském regionu WHO.

"S novým plánem WHO, který má být projednán na regionální konzultaci v Praze, máme v úmyslu vybavit země tohoto regionu na míru šitým návodem, jak plně využít stávající plány a strategie a naplnit závazky," uvedla Bente Mikkelsenová, ředitelka odboru Nepřenosných onemocnění a podpory zdraví v průběhu života. Má za cíl snížit do roku 2025 škodlivé užívání alkoholu o 10 procent. Zaměřuje se na cenu, dostupnost a marketing.

Evropský region má podle WHO nejvyšší podíl pijáků alkoholu v populaci a nejméně abstinentů, nevyšší spotřebu na obyvatele a nejvyšší výskyt silného epizodického pití. Snižování spotřeby alkoholu v regionu se podle organizace zastavilo. Alkohol je odpovědný za desetinu všech let života ztracených kvůli špatnému zdraví.