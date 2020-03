Evropské země i další státy zpřísňují opatření kvůli šíření viru

Brusel/Peking/Soul - Evropské země i další státy po celém světě zavádějí přísnější opatření ve snaze bránit šíření koronaviru. Zavírají hranice, školy a ve městech nákupní střediska či restaurace a bary. Zatímco v Číně se denní nárůst nakažených trvale snižuje, v jiných evropských, ale i asijských zemích naopak infikovaných přibývá. Úřady pevninské Číny v neděli zaznamenaly 16 dalších případů nákazy novým typem koronaviru, dalších 14 lidí infekci podlehlo. Malajsie ohlásila 125 nových případů nákazy, Jižní Korea 74 případů, Írán pak 129 nových obětí.

Počet nakažených novým koronavirem ve Španělsku se proti neděli zvýšil o tisícovku na 8744, oznámilo tamní ministerstvo zdravotnictví. Počet mrtvých vzrostl o devět na 297. Ministerstvo rovněž uvedlo, že více než polovina z dosud potvrzených případů nákazy připadá na madridský region, kde je 4695 nakažených. Španělsko je druhou nejhůře postiženou zemí v Evropě po Itálii. Ta své statistiky zveřejní později.

Německá spolková země Bavorsko kvůli epidemii s okamžitou platností vyhlásila stav katastrofy. Dnes to oznámil bavorský premiér Markus Söder. Od úterý budou uzavřena všechna kina, kluby, spolky, sportoviště či hřiště, fungovat nadále mohou restaurace a jídelny, jejich provoz je ale omezen na dobu od 6:00 do 15:00. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval obyvatele k pochopení omezujících opatření, která sice tvrdě zasahují do každodenního života, ale jsou nezbytná k zastavení nákazy nového typu koronaviru. Němce ujistil, že země nad koronavirem zvítězí.

Rakousko dnes dopoledne oznámilo, že překonalo hranici více než tisícovky nakažených novým typem koronaviru. Rakouské ministerstvo zdravotnictví oficiálně eviduje jedno úmrtí kvůli koronaviru, v neděli ale zemřela seniorka, kterou média označují za možnou druhou oběť infekce. Další možnou oběť dnes oznámilo Štýrsko.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dopoledne v rozhovoru s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem zkritizoval některé členské země Evropské unie za jednostranná opatření na hranicích v souvislosti se šířením koronaviru. Další opatření v boji proti koronaviru a jeho dopadům na evropské hospodářství budou v úterý na dálku společně probírat prezidenti a premiéři zemí Evropské unie, oznámil Michel.

Podle doporučení Evropské komise by státy EU měly zajistit volný průchod zboží přes své hranice, které část z nich uzavírá v rámci prevence šíření koronaviru. Zvláště kamiony s citlivým nákladem jako jsou léky či potraviny by neměly být nuceny kvůli hraničním kontrolám čekat.

Polsko dnes oznámilo 25 nových případů nákazy celkový počet nakažených v zemi tím vzrostl na 150. Tři lidé nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehli, zatím 13 se uzdravilo. I maďarský premiér Viktor Orbán ohlásil zpřísnění opatření proti koronaviru, nově bude uzavřena hranice pro všechny cestující s cizím občanstvím.

Podle čínských zdravotnických úřadů si většina nově infikovaných přivezla nemoc z ciziny. V pevninské Číně, tedy bez autonomního Hongkongu a Macaa, se od začátku nynější pandemie nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, nakazilo 80.860 lidí, z nichž 3213 zemřelo.

Celkový počet nakažených v Jižní Koreji se dnešním dnem vyšplhal na 8236, z nich 75 zemřelo a 1137 se uzdravilo. Nových 33 případů nakažení zaznamenaly dnes úřady také v Thajsku. Podle tamního ministerstva zdravotnictví jde zatím o největší denní nárůst.

Počet obětí nového koronaviru v Íránu stoupl o dalších 129 lidí. Celkem si tak nemoc COVID-19 v islámské republice vyžádala 853 mrtvých z 14.991 nakažených. Koronavirus se nevyhnul ani íránské státní správě. Nemoci dnes podlehl osmasedmdesátiletý člen náboženské rady, která má na starosti výběr íránského duchovního vůdce, informovala o tom agentura AP.

Kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru budou ode dneška dočasně zavřené státní školy v New Yorku. Starosta Bill de Blasio pak v úterý hodlá nařídit také přerušení provozu desítek tisíc barů, restaurací, kaváren a kulturních zařízení.

Rusko v souvislosti s šířením koronaviru uzavřelo hranici s Běloruskem pro osobní dopravu, oznámil premiér Michail Mišustin. Opatření proti šíření nákazy zpřísnil i ukrajinský Kyjev. Od úterý proto zavírá mimo jiné nákupní střediska, kavárny, restaurace, bary i jídelny rychlého stravování

Argentina v rámci opatření proti šíření nového koronaviru na 15 dní uzavře své hranice. V Guatemale a Mexiku na nemoc způsobenou koronavirem zemřeli první lidé. Venezuela vyhlásila kvůli novému koronaviru karanténu v sedmi svých státech. Omezení pohybu v celé zemi oznámil ode dneška i Ekvádor či Peru, které zároveň na dva týdny uzavřelo hranice. Hranice kvůli koronaviru uzavřel dnes také Honduras, který zakázal i používání veřejné dopravy.

Epidemie nového koronaviru se začíná šířit i v subsaharské Africe, která byla až doposud méně zasažená než zbytek světa. Nejvíce postiženou zemí v regionu je zatím Jihoafrická republika, která hlásí přes 60 případů infekce novým koronavirem.