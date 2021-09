Evropské zabezpečení do deseti let na 4800 km železnic, schválila vláda

Praha - Zabezpečovací evropský železniční systém ETCS by v následujících deseti letech měl být postupně vybudován na asi 4800 kilometrech tuzemských tratí. Stát na to dá zhruba 47 miliard korun, dalších 15 miliard vynaloží na vybavení vlaků stejným systémem. Vyplývá to z plánu na zabezpečení tuzemských železnic, který dnes schválila vláda. Plyne to z informací na vládních internetových stránkách. ETCS je nejvyšší zabezpečovací systém, umí automaticky zastavit vlak na dálku. V ČR je jím nyní vybaveno 569 kilometrů tratí z celkových zhruba 9000 kilometrů železniční sítě.

Zabezpečení železničních tratí je v Česku dlouhodobě diskutované téma. Prioritou státu je instalace evropského sytému ETCS na všech tratích v jeho různých modifikacích. "I železnice musí být bezpečnější než dosud, proto se chceme zaměřit nejen na železniční přejezdy, ale za prioritní považujeme i zavádění ETCS,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

"Další zvýšení bezpečnosti železničního provozu dlouhodobě potřebujeme, roste počet projetí návěsti ´stůj´ a my na to musíme reagovat. Proto vláda dnes schválila tento plán a proto do budování tohoto zabezpečovače dáváme několik miliard korun ročně,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). "Nyní máme na traťovém zabezpečení zasmluvněny práce přes osm miliard korun a i dopravci již využili spolufinancování z evropských zdrojů přesahující tři miliardy korun," dodal ministr.

Plán se zatím konkrétněji zaměřuje na období do roku 2030. V minulosti však ministerstvo avizovalo, že investice do zavádění ETCS by měly pokračovat i v dalších letech. V následujících 20 letech by mělo do systému jít kolem 100 miliard korun a ETCS by se mělo v různých formách objevit i na menších tratích v Česku. Využít na to stát chce i peníze z evropských fondů.

Plán také uvádí, že po instalaci systému na jednotlivé úseky na nich bude postupně zaveden výhradní provoz pro vlaky, které budou stejným systémem vybaveny. Bez toho by ETCS nefungovalo.

Systémem ETCS je nyní pokryto 569 kilometrů železničních tratí, 560 km z nich je ve zkušebním provozu, a na dalších úsecích se připravuje. Například letos začala nebo začne instalace v úsecích Dětmarovice – Mosty u Jablunkova, Votice – České Budějovice, Praha Uhříněves – Praha hl. n., Milovice – Praha hlavní nádraží či Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna.

Téma zabezpečení tuzemských tratí letos opět oživily nehody. K nejtragičtějším patří srpnový střet dvou vlaků trati u obce Milavče na Domažlicku, při kterém zemřeli tři lidé. Trať je vybavená návěstidly a reléovým zabezpečovacím zařízením, ETCS na něm není. Příčinou nehody bylo zřejmě nepovolené vjetí na jednokolejnou trať jednoho z vlaků.