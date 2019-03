Brusel - Středopravicová Evropská lidová strana (EPP) by měla podle aktuální projekce výsledků tvořit i po květnových volbách nejsilnější frakci v Evropském parlamentu. Obsadit by měla 188 křesel. Na druhém místě by měli být socialisté a na třetím liberálové. Protiimigrační a protiunijní strany by měly výrazně posílit. Nový parlament bude mít v případě odchodu Británie z EU ještě před volbami 705 místo dosavadních 751 křesel.

Evropská lidová strana (EPP), jejímiž členy jsou z Česka KDU-ČSL, TOP09 a STAN, by měla podle projekce získat 188 křesel. Druhou největší frakcí by měli zůstat se 142 křesly socialisté, k nimž patří i ČSSD, a třetí se 72 mandáty liberálové z frakce ALDE, jejímiž členy je i české hnutí ANO.

Výrazně by měla posílit protiimigrační a protiunijní frakce Evropa národů a svobody (ENF), která má nyní 37 europoslanců, po květnových volbách by jich mohla mít ale 61. K ENF se hlásí česká strana Svoboda a přímá demokracie (SPD), která zatím nemá žádné europoslance.

Frakce konzervativců a reformistů (ECR), již do voleb vede Jan Zahradil z ODS, by měla podle projekce získat 53 křesel, jen o dvě méně by měli obsadit Zelení. V europarlamentu by mělo usednout podle projekce také 49 zástupců frakce GUE/NGL, v níž je dosud KSČM, a 30 zástupců frakce EFDD, v níž nyní usedá jeden český europoslanec za Svobodné. Další křesla připadla na nezávislé a na "ostatní", které zatím příslušnost k žádné evropské politické straně nedeklarovaly.

Německá CDU/CSU bude vůbec největší národní stranou v EP s 33 křesly, hned druhé místo ale projekce nyní přisuzuje italské protiimigrační Lize s 27 mandáty.

Projekce Evropského parlamentu, která vychází z národních průzkumů, předpovídá, že by v Česku pětiprocentní hranici překonalo nyní sedm stran a hnutí. Vítězem eurovoleb by podle projekce bylo hnutí ANO se ziskem sedmi křesel, na druhém místě ODS se čtyřmi křesly a na třetím Piráti se třemi. Po dvou křeslech by získaly KSČM, ČSSD a koalice TOP09, STAN a Strany zelených. Jednoho zástupce by do Evropského parlamentu vyslala i SPD. Bez mandátu by podle projekce zůstala KDU-ČSL se ziskem o něco vyšším než čtyři procenta hlasů. Odhad pro Česko vychází z průzkumu CVVM ze 4. března.

Eurovolby se budou v Česku letos konat 24. a 25. května, vybírat se bude 21 europoslanců. V posledním hlasování v květnu 2014 získalo ANO čtyři mandáty stejně jako TOP 09 společně se STAN a také ČSSD. Zvoleni tehdy byli také tři zástupci KDU-ČSL a tři komunisté, dva zástupci ODS a jeden mandát tehdy připadl Svobodným.