Evropské stříbro budou beachvolejbalisté slavit i na svých svatbách

Mnichov - Cestou domů a pak především na svatbách, které je oba čekají, budou plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner slavit stříbro z evropského šampionátu v Mnichově. To je po řadě úspěchů na velkých světových turnajích jejich prvním cenným kovem z velké akce, jako jsou šampionáty nebo olympijské hry.

Svatby mají týden od sebe. "Já v pátek, David týden po mně. Už se to blíží. Budou dvě oslavy, samozřejmě intenzivní ještě ve spojení se stříbrem. Pojmeme to i jako pozdější oslavu dnešního úspěchu. Na výkony na kurtu máme relativně natrénováno, ale životospráva sportovce nenabízí moc příležitostí trénovat na svatby, tak doufám, že odejdeme se ctí," usmíval se Perušič.

Před mistrovstvím Evropy Češi po zdravotní pauze odehráli jen minulý týden turnaj v Hamburku a na začátku šampionátu v Mnichově nebyli v ideálním rozpoložení. Proto si Schweiner vážil toho, jak nástrahy týdenního turnaje zvládli. "Hlavně první zápasy jsme nevyhráli nějakým umem, ale čirou bojovností. Poslední tři zápasy jsme předvedli lepší výkon, takže můžeme být spokojení," ocenil.

Trochu litoval, že se mu finále nevydařilo úplně stoprocentně. "Hrozně bych si přál, abych v zápase přihrával líp, ale bohužel se mi úplně nedařilo. Asi bych nebral zpátky nic, co jsme v zápase udělali. Samozřejmě tam nějaké chyby byly, ale jak se říká, je to sport, je to kulaté a prostě jsme dneska na zlato neměli. Myslím, že můžeme odejít se stříbrem a vztyčenou hlavou," uvedl blokař českého týmu.

S mladým švédským párem se Perušič se Schweinerem utkali před rokem na turnaji v Praze, kde ve dvou setech vyhráli. "Přeci jenom rok u takhle mladého týmu je hodně znát. Trénovali jsme s nimi na Tenerife, pak i napříč sezonou na turnajích, takže jsme postupně viděli, jak se zlepšují. Ale takhle dobrý výkon jsme od nich ještě neviděli. Za mě klobouk dolů. Zahráli téměř bezchybný turnaj, porazili Nory a zasloužili si vyhrát," připomněl Schweiner, že úřadující mistři světa do 21 let v semifinále zdolali olympijské a světové šampiony Anderse Mola s Christianem Sörumem.

David Ahman a Jonatan Hellvig mají neobvyklý systém s nahrávkou ve výskoku a častými útoky ze druhého místo třetího úderu. "Dlouho se spekulovalo, jestli ten jejich styl hry, který je hodně založený na perfektním příjmu a útoku hned na druhou, může obstát proti lépe servírujícím týmům. Ještě letos na jaře to zas tolik nefungovalo, prohrávali s o třídu horšími týmy právě kvůli povětrnostním podmínkám nebo kvalitnímu servisu soupeřů. Ale pokud by úroveň, kterou předvedli dnes, dokázali udržet, tak se samozřejmě můžeme dívat na budoucí tým z nejlepší trojky. Jestli světové jedničky, tak to je spíš o konzistenci výkonů, a tam si myslím, že mají Norové pořád navrch," uvažoval Perušič.

"Taky bude záležet, jestli budou zranění. Nejsme si jistí, jestli tenhle styl jde hrát s většími nebo i menšími zraněními, protože hodně skáčou i u nahrávky. Asi to ukáže až čas," doplnil jeho parťák.

Brzy poté, co Schweiner vstoupí do stavu manželského, se vrátí do turnajového kolotoče. "V polovině září nás čeká ještě jeden turnaj, ještě nevíme který, ale pravděpodobně u nás v Čechách. Potom turnaj kategorie Elite v Paříži na konci září, tam bude příprava směřovat," přiblížil Schweiner.