Evropské peníze mají jít do průmyslového a medicínského výzkumu

Praha - Z 12,5 miliardy korun, které by měly z Národního plánu obnovy jít do české vědy, by mělo 7,5 miliardy směřovat do aplikovaného průmyslového výzkumu a pět miliard do medicínského. ČTK to po dnešním zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) řekl její první místopředseda Petr Dvořák. Rada také rozhodla o dvou oceněních za přínos k řešení problémů spojených s koronavirovou epidemií.

Na základě takzvaného plánu obnovy může Česko získat až 182 miliard korun z unijního fondu krizové pomoci ekonomikám stiženým koronavirovými omezeními. Dvě třetiny částky, konkrétně 118,1 miliardy má podle návrhu ministerstva průmyslu jít do pilíře s názvem Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, který zahrnuje dopravu nebo přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Téměř 32 miliard korun má být poskytnuto na podporu podnikání v reakci na covid, 25 miliard na digitalizaci. Zhruba 20 miliard má směřovat do oblasti vzdělání a trhu práce, asi 15 miliard do zdraví a odolnosti obyvatelstva a 12,5 miliardy do výzkumu a inovací.

"Pro část průmyslovou se jedná zejména o navýšení peněz pro Technologickou agenturu ČR (TA ČR), program TREND ministerstva průmyslu a pro posílení financování center kompetence přes TA ČR," řekl Dvořák. TREND je programem na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. V medicínské oblasti by část peněz měla jít na posílení výzkumu týkajícího se nejzávažnějších onemocnění, jako jsou nádory, kardiovaskulární či metabolická onemocnění. Druhá část by měla jít výhradně do virologie, což podle Dvořáka souvisí i s epidemií covidu-19.

Dvě pracovní skupiny RVVI podle dané oblasti výzkumu budou na konkrétních materiálech pracovat zhruba do konce roku. Příští rok bude nutné vyřešit technické záležitosti, například zda bude nutné spolufinancování u průmyslového výzkumu, uvedl Dvořák.

Ocenění za přínos k řešení problémů spojených s epidemií covidu-19 by měl za základní výzkum získat tým vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Za praktický přínos cenu dostane tým z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při Českém vysokém učení technickém v Praze za vývoj polomasek. S oceněním se nepojí finanční odměna.