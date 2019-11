Evropské orgány narušily internetové aktivity hnutí Islámský stát

Haag (Nizozemsko) - Policejní a soudní orgány z několika zemí Evropské unie v posledních dnech společně zakročily proti organizaci Islámský stát (IS) a výrazně narušily působení této teroristické sítě na internetu. Oznámila to dnes unijní policejní agentura Europol. Kybernetická razie podle agentury Reuters vyřadila z provozu několik serverů, které využívá IS.

Operace skončila v neděli a trvala čtyři dny. Experti během ní identifikovali přes 26.000 případů obsahu na podporu IS a tyto materiály předali devíti poskytovatelům internetových služeb, kteří dostali za úkol je zablokovat. Operace se soustředila mimo jiné na účty a stránky spojené s agenturou Amak, což je propagandistický orgán IS.

"Zmizeli ze značné části internetu," řekl na dnešní tiskové konferenci Europolu mluvčí belgické federální prokuratury Eric Van Der Sypt. "V tuto chvíli nemohu říct, že to je na 100 procent, uvidíme, jak se z toho oklepou. Bude je stát obrovské úsilí, aby se vrátili," řekl k radikálům a jejich přítomnosti na internetu.

Intervenci podpořila vedle Europolu také unijní agentura Eurojust a podílelo se na ní 12 členských zemí EU. V jejím čele stály belgické složky, zatímco ve Španělsku místní policisté zatkli člověka podezřelého z ústřední role při šíření propagandy IS. S úřady pak spolupracovaly technologické firmy Google, Twitter nebo Instagram a rovněž komunikační aplikace Telegram.

Právě služba Telegram, která umožňuje šifrovanou komunikaci, byla údajně hlavním článkem internetových aktivit teroristů. Europol ale spolupráci s Telegramem vyzdvihl a uvedl, že výsledkem bylo vytlačení "významného podílu klíčových hráčů v síti IS" z této platformy.

"IS není jen o bojišti. Skrze tyto mediální kanály v našich zemích radikalizovali a naverbovali velký počet zahraničních bojovníků," uvedl Van Der Sypt. Aktivity, proti kterým nyní úřady zakročily, podle něj mají přímou spojitost s radikalizací evropských občanů.