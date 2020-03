Evropské akcie rekordně klesly, prudce oslabily i americké

Londýn/Frankfurt/New York - Evropské akcie dnes prudce oslabují a jejich hlavní index je nejníže za téměř čtyři roky. Velmi výrazně klesají zejména aerolinky. Oznámený zákaz cestování z Evropy do Spojených států totiž prohloubil obavy investorů z negativních dopadů nového typu koronaviru na ekonomiku.

Panevropský akciový index STOXX 600 obchodování uzavřel snížením o 11,38 procenta na 295,25 bodu, což představuje též nejvyšší zaznamenaný pokles.

Index DAX burzy ve Frankfurtu nad Mohanem seanci ukončil snížením o 12,24 procenta na 9161,13 bodu, což představuje nejhorší denní propad od roku 1989.

Index londýnské burzy FTSE 100 klesl o 10,87 procenta na 5237,48 bodu. Znamená to nejvyšší denní propad od takzvaného černého pondělí, tedy od 19. října 1987, kdy se akciové trhy zhroutily.

Index pařížské burzy CAC 40 se snížil o 12,28 procenta na 4044,26 bodů. Milánská burza vykázala podle indexu FTSE/MIB pokles o 16,92 procenta na 14.894,44 bodů, španělský IBEX 35 odepsal 14,06 procenta na 6390,90 bodu.

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek ohlásil 30denní zákaz cestování z Evropy do Spojených států, s výjimkou Británie. Omezení, které má v USA zpomalit šíření nového koronaviru, bude platit od páteční půlnoci. Pod velký tlak se proto dostaly akcie leteckých přepravců, například aerolinek Air France-KLM nebo Lufthansa.

Poklesu evropských akcií nezamezila ani opatření, která dnes oznámila Evropská centrální banka (ECB). Ta úrokové sazby ponechala beze změny. ECB také zhoršila výhled ekonomiky eurozóny a její šéfka Christina Lagarde nevyloučila recesi.

Pražská burza dnes zaznamenala nejvýraznější propad od hospodářské krize v roce 2008. Index PX se propadl o 7,84 procenta na 815,74 bodu. K výrazné ztrátě pravděpodobně přispělo, že vláda dnes vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území republiky.

Prudký pokles dnes utrpěly rovněž asijské akciové trhy. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 klesl o 4,4 procenta na 18.559,63 bodu. To představuje jeho nejnižší závěrečnou hodnotu za téměř čtyři roky. Index australské akciové burzy S&P/ASX 200 se propadl dokonce o 7,4 procenta na 5304,60 bodu. Zaznamenal tak nejprudší pokles od globální finanční krize a obchodování uzavřel na nejnižší úrovni za více než tři roky.

Akcie v USA kvůli koronaviru klesly nejvíce od roku 1987

Americké akcie dnes prudce klesly a propad indexů Dow Jones a S&P 500 byl nejvyšší od roku 1987. Nové omezení cestování, které má zastavit šíření koronaviru, vystrašilo investory a znervóznilo světové trhy, napsala agentura Reuters.

Index Dow Jones klesl o 2352,6 bodu, tedy 9,99 procenta, na 21.200,62 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 260,74 bodu, čili 9,51 procenta, na 2480,64 bodu. Index technologického trhu Nasdaq oslabil o 750,25 bodu, neboli 9,43 procenta, na 7201,80 bodu.

Obavy investorů z dopadů koronaviru na ekonomiku prohloubilo opatření, k němuž přistoupil prezident Donald Trump. Ten vydal zákaz cestovat z Evropy do Spojených států, což doléhá především na akcie leteckých společností, v čele s American Airlines a United Airlines. Index leteckých společností se propadl o 19,6 procenta.

Vysoké ztráty ale měly také provozovatelé okružních plaveb Carnival a Royal Caribbean. Prudce oslabil i výrobce letadel Boeing, jehož akcie už letos klesly o více než 40 procent kvůli odstavení jeho letounů 737 MAX z provozu, a firma je na nejlepší cestě vykázat rekordní týdenní ztrátu. Výraznou ztrátu zaznamenalo všech 11 velkých sektorů, které jsou součástí indexu S&P 500.

"Není to jen strach z hospodářského útlumu, v podstatě jsme už na pokraji úplného zastavení," komentoval situaci na trhu obchodník Dennis Dick ze společnosti Bright Trading. Situaci označil za masový výprodej napříč celým trhem. Investoři se podle něj obávají, že může přijít další finanční krize.

Indexy S&P 500 a Nasdaq se nyní poprvé od finanční krize dostaly do tzv. medvědího trhu, jak se označuje situace, kdy indexy ze svého posledního maxima klesnou nejméně o 20 procent. Oba indexy nyní proti svému rekordnímu závěru před 16 seancemi ztrácejí více než čtvrtinu hodnoty.

"Je to vůbec nejrychlejší pokles o 20 procent," uvedl manažer Kingsview Asset Mangement Paul Nolte. "Každý den se zvětšují prodeje a když už si myslíte, že jste kapitulovali, ještě tam nejste. Lidé nevědí, jak dlouho to bude trvat, takže prodají a utíkají."

Akcie dnes na krátkou chvíli smazaly ztráty. Bylo to v reakci na oznámení regionální Federální rezervní banky v New Yorku, která se rozhodla pro obří hotovostní injekci na pomoc ekonomice. Podle některých analytiků to naznačuje, že by americká centrální banka USA (Fed) mohla přistoupit k agresivnější akci na podporu ekonomiky a stabilizaci finančního systému. Očekává se, že měnový výboru Fedu příští týden na závěr dvoudenního zasedání podruhé v tomto měsíci sníží úroky.

Euro dnes na devizovém trhu oslabilo k dolaru, protože investory příliš nenadchla stimulační opatření Evropské centrální banky, která mají pomoci ekonomice eurozóny čelit negativním dopadům šíření onemocnění způsobeného novým koronavirem. Naopak dolaru pomohlo rozhodnutí regionální Federální rezervní banky v New Yorku podpořit tamní ekonomiku.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,7 procenta 97,17 bodu. Vůči euru dolar posílil o 0,6 procenta na 1,1195 USD a k jenu o 0,9 procenta na 105,30 JPY. Euro vůči jenu stouplo 0,3 procenta na 117,84 JPY.