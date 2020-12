Evropská unie začala s koordinovaným očkováním proti covidu-19

Řím/Vídeň/Berlín - V některých zemích Evropské unie dnes začalo koordinované očkování proti covidu-19 vakcínou společností Pfizer a BioNTech. První dávku dnes dostali zdravotníci, senioři či politici v Itálii, Rakousku nebo v Česku.

Distribuce očkovací látky z belgické výrobny začala v pátek a v sobotu, některé unijní státy zahájily očkování neprodleně. První víkendový den podalo dávky zdravotníkům Maďarsko, večer na Slovensku jako první vakcínu obdržel infektolog a člen vládní pandemické komise. Dnes očkování v zemi pod Tatrami čeká i tamní prezidentku Zuzanu Čaputovou. Z evropských politiků se dnes nechal očkovat český premiér Andrej Babiš.

První vakcínu v sobotu dostali i obyvatelé a zaměstnanci domova pro seniory ve středoněmeckém Halberstadtu, dnes Německo začalo s hromadnou vakcinací v Berlíně. Pět dobrovolníků ve věku od 80 do 93 let dnes dostalo injekci do ramene i ve Vídni.

V 7:20 SEČ dostali vakcínu v římské nemocnici tři italští zdravotníci. "Dnes se Itálie probouzí, je den vakcinace," napsal na twitteru italský premiér Giuseppe Conte.

První dávku vakcíny, která se podává ve dvou fázích s odstupem 21 dnů, dnes obdrželi i obyvatelé středomořského Kypru. V tamním přístavu Lemesos byli jako první očkováni obyvatelé a zaměstnanci pečovatelského domu.

Očkovací látka americké společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech je první a zatím jedinou, které Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) udělila podmínečnou registraci v EU. Její použití následně schválila Evropská komise. Země zatím obdržely prvních zhruba 10.000 dávek, které vystačí k vakcinaci polovičního počtu lidí. EMA ve zrychleném řízení posuzuje také vakcínu americké firmy Moderna, k její podmínečné registraci by se měla vyjádřit 6. ledna.