Evropská unie přijala čtvrtý balík sankcí proti Rusku

Brusel - Evropská unie dnes formálně přijala čtvrtý balík sankcí proti Rusku, na jehož podobě se zástupci členských zemí dohodli v pondělí. Oznámila to Rada EU. Unijní země mimo jiné zakázaly vývoz luxusního zboží včetně aut či jakékoli investice do ruské energetiky. Do Evropy se naproti tomu nově nesmí dovážet ruská ocel či železo. Sedmadvacítka také zakázala jakékoli transakce s některými ruskými státními podniky nebo poskytování ratingových služeb všem ruským subjektům. Zmrazila také majetek skupiny oligarchů včetně majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče.

EU již od ruského vpádu na Ukrajinu před necelými třemi týdny potrestala stovky ruských činitelů a desítky firem a uvalila bezprecedentní sankce na bankovní a finanční sektor.

"Čtvrtý balík sankcí je další těžkou ranou pro hospodářskou a logistickou základnu, na níž Rusko spoléhá při invazi na Ukrajinu," uvedl dnes šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Kromě zmíněných opatření se EU rozhodla připojit ke kroku řady dalších členů Světové obchodní organizace (WTO), kteří zamýšlejí odebrat Rusku status nejvyšších výhod v rámci této organizace, což by otevřelo cestu k uvalení cel na ruské zboží. Unie také podpořila přerušení přijímacího procesu Běloruska, které se mělo stát členem WTO. EU své sankce zaměřuje kromě Moskvy také na Minsk, který umožňuje ruským silám útočit z běloruského území.

Sankce by během několika hodin měly vyjít v oficiálním věstníku EU, čímž vstoupí v platnost.