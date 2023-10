Evropská unie pozastavila veškeré platby, které měly být určeny Palestincům

Brusel - Evropská unie pozastavila veškeré platby, které měly směřovat na podporu palestinského obyvatelstva, oznámil dnes evropský komisař pro sousedství Olivér Várhelyi. Doplnil, že přezkoumány budou rovněž veškeré projekty a jakékoli nové návrhy týkající se financí na další období jsou odloženy zatím na neurčito. Pozastavení Várhélyi oznámil na síti X v reakci na sobotní útok ozbrojenců z hnutí Hamás na jih Izraele, který si vyžádal stovky mrtvých.

Za "bod zvratu" označil komisař rozsah teroru a brutality proti Izraeli. "Nic nemůže být jako dřív. Evropská komise, která je pro Palestince největším dárcem, nyní přezkoumá celé své rozvojové portfolio v hodnotě 691 milionů eur," uvedl Várhelyi na internetu. Jakého období se tato částka týká, nebylo jasné.

Pro období 2021 až 2024 přislíbila Evropská unie na palestinské projekty finanční podporu 1,18 miliardy eur (28,9 miliardy Kč). Stala se za to terčem kritiky, peníze totiž směřují nejen pro obyvatele okupovaného Západního břehu Jordánu, ale i do Pásma Gazy, které kontroluje hnutí Hamás. Jsou určeny zejména na zdravotní péči, sociální služby či podporu nemocnic. Kritici tvrdí, že by mohly skončit v rukou teroristů, Evropská komise ale vždy veškeré projekty bránila s tím, že příjemce pomoci důkladně prověřují. "Evropská unie nefinancuje Hamás ani jeho teroristické aktivity přímo, ani nepřímo," zdůraznil i dnes mluvčí Evropské komise Eric Mamer.

Rakousko a Německo po útoku Hamásu pozastavily platby na pomoc Palestincům

Kvůli útoku radikálního palestinského hnutí Hamás na Izrael pozastavuje Rakousko platby v rámci humanitární pomoci určené Palestincům. Podle agentury APA to dnes oznámil šéf rakouské diplomacie Alexander Schallenberg. Jde o projekty, na něž Rakousko plánovalo vydat asi 19 milionů eur (přes 465 milionů korun). Kromě toho si rakouské ministerstvo zahraničí předvolalo íránského velvyslance, jehož země podporuje hnutí Hamás. Platby na podporu palestinských území pozastavilo také Německo, které ohlásilo revizi příspěvků.

"Rozměr teroru je strašný," řekl Schallenberg. "Jde o takový zlom, že nejde nechat věci tak, jak byly," dodal lidovecký ministr zahraničí. Rakousko proto prozatím zastaví financování v rámci rozvojové pomoci Palestincům a všechny projekty prověří. O dalších krocích se chce poradit s mezinárodními partnery. APA poznamenává, že Schallenberg ve svém dnešním prohlášení nerozlišoval mezi Palestinci v Pásmu Gazy ovládaném radikálním hnutím Hamás a těmi žijícími na Západním břehu, který spravují palestinské autonomní úřady pod vedením prezidenta Mahmúda Abbáse.

"Tento krok znamená kolektivní trest a podporuje agresivní izraelskou politiku vůči palestinskému civilnímu obyvatelstvu," uvedl palestinský velvyslanec ve Vídni Sálih Abdal Šáfí. "Doufáme, že rakouská vláda toto rozhodnutí změní, protože mezinárodní rozvojová pomoc je důležitým pilířem stability v regionu," dodal.

Platby na palestinská území pozastavilo také Německo. "Ano, v tuto chvíli jsou platby dočasně pozastaveny. Vyčkáme na výsledky revize," řekla novinářům na dnešní tiskové konferenci mluvčí německého ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Mluvčí německého ministerstva zahraničí k tomu řekl, že Německo velmi dbá na kontrolu toho, kam jeho peníze proudí. "Žádné německé peníze nejdou terorismu," řekl.

Už v neděli německá ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Svenja Schulzeová oznámila, že Berlín přehodnotí finanční podporu palestinských území. Německo chce podle ní financovat výhradně mírové a bezpečnostní projekty. Uvedla, že kvůli aktuálnímu vývoji vše projedná s Izraelem.

O revizi německých finančních příspěvků hovořila Schulzeová i dnes na okraj tiskové konference k záležitostem Sahelu. "Chceme to udělat spořádaně a ve shodě s našimi partnery. S Izraelem chceme jednat o tom, jak naše rozvojové projekty mohou co nejlépe přispět k míru a bezpečnosti regionu," řekla německá ministryně. Dodala, že tato koordinace je rovněž výrazem německé solidarity s židovským státem. Německé dlouhodobé rozvojové závazky pro palestinská území nyní činí podle ministerstva pro hospodářskou spolupráci 250 milionů eur (6,1 miliardy Kč), z toho je pro letošní a příští rok 125 milionů eur (tři miliardy Kč).

Rakouského ministra zahraničí pobouřila i reakce některých zemí na útoky Hamásu na Izrael, které si na izraelské strany vyžádaly stovky mrtvých . "Je nesnesitelné, že v Íránu zazníval oslavný jásot, že od vlády přišly oficiální gratulace Hamásu," řekl Schallenberg. Rakouské ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance ve Vídni, "abychom dali jasně najevo, co si myslíme o takových nechutných reakcích", řekl šéf rakouské diplomacie.

Oslavy akcí Hamásu ostře kritizoval také německý kancléř Olaf Scholz. V mimořádném nedělním projevu řekl, že v německých ulicích jásání nad zabíjením Izraelců nepřipustí. Policie v Berlíně již v noci na neděli takové shromáždění na podporu Hamásu rozpustila. Z vládní strany Zelených se mezitím ozvaly žádosti na spolkovou ministryni vnitra Nancy Faeserovou, aby prověřila fungování propalestinských spolků.

"V Německu nemůže být žádné místo pro propagandu blízkou Hamásu a Lidové frontě pro osvobození Palestiny a pro otevřené projevy sympatií k teroru," napsala na sociální síti poslankyně za Zelené Irene Mihalicová.