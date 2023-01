Evropská unie podle Fialy prochází sebereflexí a mění se k lepšímu

Praha - V tragických okolnostech nebo na základě tragických okolností spojených s ruskou agresí na Ukrajině prochází podle premiéra Petra Fialy (ODS) Evropská unie sebereflexí. Mění se způsobem, který považuje za správný. Dokážeme se mnohem méně zabývat detaily a mnohem více se dokážeme shodnout v klíčových hodnotových věcech, řekl v rozhovoru s ČTK Fiala.

Ukázalo se to podle něj například v postoji na podporu Ukrajiny a v jasném odmítnutí ruské agrese. "Najednou je náš hlas silnější, protože se ukázalo, že naše historická zkušenost, naše varování, které jsme vznášeli v minulosti, byla správná. Bohužel. Ale to znamená, že vlastně se navzájem lépe posloucháme a víc jsme bráni všichni vážně, a to si myslím, že je pro budoucnost Evropské unie hodně důležité," uvedl premiér.

Profesí politolog připomenul, že se odborně EU zabývá 30 let, napsal o ni řadu knih a spoustu kritických postřehů.

"Jedna z mých knížek, myslím z roku 2015, se jmenuje Na konci bezstarostnosti. Varoval jsem před určitou bezstarostností, pokud se jedná o strategické věci, o bezpečnost a tak dále. Dnes vidím, že ta bezstarostnost byla opuštěna. Že Evropská unie mnohem víc přemýšlí o bezpečnosti, země jsou připraveny víc dávat do své obrany, víc ji koordinovat a mnohem víc přemýšlí o bezpečnosti v oblasti energií a strategických surovin. A domlouváme se na tom, že nesmíme být závislí na nikom, pokud jde o strategické, nejenom suroviny, ale i produkty. Ať už se to týká energií, nebo se to týká třeba čipů," řekl.

Do budoucna podle něj nesmí být EU závislá na východních autoritativních režimech, protože se se to nevyplatí.

Za důležité Fiala považuje, že se zracionalizovala debata o ekologických cílech a víc se přihlíží k podmínkám v jednotlivých zemí, k jejich energetickém mixu, možnostem a i k tomu, co se děje na tom kterém energetickém trhu. Jako příklad uvedl prosazení jaderných zdrojů mezi udržitelné zdroje, do takzvané taxonomie, která by měla motivovat investory k podpoře zdrojů, kterými chce řada států nahrazovat uhlí či ropu.

"To je příklad zracionálnění té debaty. U ekologických cílů, které už byly vlastně rozhodnuty a my jsme je třeba jenom nějakým způsobem dováděli v rámci předsednictví do konce, se nám podařilo je často zracionálnit nebo domluvit, že budou v průběhu času přehodnoceny tak, aby se ukázalo, jestli jsou opravdu naplnitelné a realistické, a ne aby způsobovaly Evropě problémy," uvedl.

Po uplynulém půlroce, kdy Češi unii předsedali, je podle Fialy ČR připravena na roli jedné z řadových zemí.

"My jsme skutečně dnes nejenom středně velká země a patříme do třetiny těch největších podle počtu obyvatel, ale jsme i silná země pokud jde třeba o ekonomiku. Už nepatříme nikam na chvost, nikam dozadu a podle toho musíme vystupovat, s tím musíme pracovat, musíme jednat. Při předsednictví se ukázalo, že se můžeme opřít i o velmi profesionální aparát, kvalitní diplomacii. A to musíme doplnit dobrým politickým zadáním a tím, aby to ty všechny články toho systému, který nás reprezentuje v unii a kde prosazujeme naše zájmy, tak aby to všechno bylo propojeno a fungoval. K tomu si myslím, že to předsednictví přispělo," konstatoval.