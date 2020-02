Evropská sonda k Slunci má na palubě zařízení z Česka

Čeští vědci z Akademie věd ČR dokončili vývoj přístroje, který bude ve vesmíru měřit elektromagnetické vlny. Má se stát součástí přístroje RPW (Radio and Plasma Waves) na meziplanetární evropské sondě Solar Orbiter, která bude obíhat mezi Sluncem a Zemí. Vědci si ho před pár týdny převezli do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v pražských Letňanech (na snímku z 27. listopadu), aby ho naposledy testovali v termovakuové komoře, zda vydrží náročné podmínky v kosmu.

Praha - Čeští vědci se podíleli na čtyřech z celkem deseti přístrojů vesmírné sondy Solar Orbiter, která příští týden odstartuje ke Slunci. Z Česka pocházejí mimo jiné zrcadla teleskopu pro pozorování sluneční koróny nebo software spektrometru pro rentgenové záření. Účast na projektu Solar Orbiter je největším zapojením českých vědeckých pracovišť a firem do přípravy kosmické sondy od vstupu Česka do Evropské kosmické agentury (ESA) v roce 2008. V tiskové zprávě to dnes uvedlo české ministerstvo dopravy, které je odpovědné za koordinaci kosmických aktivit.

Sondu Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter vynese raketa Atlas V do vesmíru z Mysu Canaveral na Floridě v pondělí. Cílem mise je získat poznatky, které pomohou lépe porozumět Slunci a jeho chování. Vědci by díky tomu mohli v budoucnu lépe předvídat sluneční aktivitu a chránit tak družicové systémy či pozemní energetické sítě před negativními vlivy proudů a výronů vysoce energetických částic přicházejících ze Slunce.

Na přípravě sondy se podílelo pět českých týmů, které pracovaly na čtyřech z celkem deseti přístrojů, jimiž je sonda vybavena. V Česku vznikla zrcadla pro teleskop METIS, který je určen k pozorování a spektroskopii sluneční koróny. České kořeny má také řídící software a napájecí zdroj pro spektrometr pro rentgenové záření STIX a elektronika pro senzor analyzátoru slunečního větru SWA. Český původ má rovněž elektronika digitálního vlnového analyzátoru TDS, který je součástí aparátu k měření magnetického a elektrického pole.

Účast českých vědců na plánovaném vypuštění sondy Solar Orbiter označilo ministerstvo školství letos v lednu za nejvýznamnější počin české kosmonautiky od 80. let. "Svým významem a finančními náklady se česká účast na misi Solar Orbiter řadí mezi takové české úspěchy v kosmonautice, jakou byl první československý kosmonaut Vladimír Remek anebo družice Magion," uvedl náměstek ministra školství pro vysoké školy a vědu Pavel Doleček. Remek se v roce 1978 dostal do kosmu jako první člověk z jiné země než Sovětského svazu nebo USA. Družice Magion zkoumaly od 70. let vlastnosti kosmického záření v okolí Země.

Čeští vědci se podíleli či podílejí i na přípravě dalších vesmírných sond. Loni v červenci vynesla ruská raketa na oběžnou dráhu kolem Země českou družici Lucky-7 a další české vědecké přístroje. Čeští vědci také sestrojili model speciálního napájecího zdroje pro přístroj, který spolu s dalšími ponese kosmická sonda Juice. Ta má od roku 2022 při desetileté misi zkoumat Jupiterovy měsíce.

ESA je mezinárodní organizace zaměřená na spolupráci v kosmickém výzkumu a ve vývoji kosmických technologií. Česko je jejím členem od roku 2008. Během deseti let se české subjekty zúčastnily zhruba 300 projektů v rámci programů ESA.