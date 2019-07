Evropská raketa Vega poprvé selhala, zřítila se od Atlantiku

Kourou (Francouzská Guyana) - Evropská raketa Vega poprvé od uvedení do provozu v roce 2012 selhala. Dvě minuty po nočním startu z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně zaznamenalo letové středisko anomálii, nosič se pak i s nákladem zřítil do Atlantského oceánu, napsal server Spaceflight Now. Vega nesla na oběžnou dráhu kolem Země vojenský satelit Spojených arabských emirátů.

Raketa odstartovala dnes v 03:54 SELČ. Blíže neupřesněný problém, o kterém kosmická společnost Arianespace hovoří jako o výrazné anomálii, let zasáhl krátce před zážehem motorů druhého stupně, který je stejně jako první stupeň poháněn tuhým palivem. Odborníci nyní analyzují data, která raketa před zkázou odeslala. První výsledky nelze očekávat dříve než za několik hodin, uvedla Arianespace.

Raketa Vega je určena pro dopravu nákladu do 2,5 tuny na nízkou oběžnou dráhu kolem Země, která se nachází do výšky zhruba 2000 kilometrů nad povrchem. S vývojem Vegy začala Evropa v roce 1998, první let se uskutečnil v únoru 2012. Od té doby si raketa připsala 14 úspěšných startů, až ten dnešní, patnáctý skončil neúspěchem.