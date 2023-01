Evropská média si na volbách všímají hlavně narážek Babiše na válku

Praha - Evropská média si před začátkem druhého kola prezidentských voleb v České republice všímají toho, jak se expremiér Andrej Babiš chopil tématu války na Ukrajině ve své kampani. V sousedních zemích novináři poukazují na komunistickou minulost Babiše i druhého kandidáta, generála ve výslužbě Petra Pavla, a v Polsku a ve Francii sledují mimo jiné obraz voleb v českých médiích.

Britská veřejnoprávní stanice BBC se dnes vyslovila v podobném duchu, jako manželky obou kandidátů v poslední televizní debatě: "Dva týdny místy bizarní kampaně, která se nesla ve stále negativnějším duchu, se nyní chýlí ke konci". Kromě rozličných dezinformací a nenávistných projevů, které volby v Česku provázely, BBC poukazuje na ideologický rozdíl mezi kandidáty. Pavla vnímá jako zástupce liberální demokracie a Babiše jako představitele populistické oligarchie.

O "patrně nejhorší kampani před českými prezidentskými volbami" píše slovenský list Sme, který soudí, že to bude pokračovat bez ohledu na to, který z kandidátů vyhraje. "Pokud to bude Petr Pavel, Babiš se naplno pustí do kampaně, aby se nejpozději v roce 2025 vrátil do čela české vlády. Pokud by se stalo překvapení a vyhrál Babiš, rozběhla by se snaha dostat do vlády ANO a dát hnutí příležitost naplno ovládnout zemi," uvedl deník na svém webu.

Francouzský list Le Monde, který Babiš ve svých projevech kritizuje kvůli zprávě, že je předběžně vyšetřován Národní finanční prokuraturou pro podezření z praní špinavých peněz, upozornil, že mezi Babišovými podporovateli rezonuje téma "války a míru", které předseda ANO akcentuje. "Slovo mír měl v boji o druhé kolo v ústech neustále... Na otázku, zda by Česko vyslalo své vojáky v případě útoku na Polsko nebo Pobaltí, ale kandidát odpověděl: 'Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru'," připomíná pro Le Monde Hél?ne Bienvenuová, která se zúčastnila Babišova setkání s voliči v Hradci Králové. Bruselský server Politico formu Babišovy rétoriky shrnuje jako "konec pana slušného" a její obsah jako: "volte mě a nebude válka s Ruskem".

Web francouzské stanice France24 i polský server wiadomości.pl si všímají obrazu voleb v českých médiích. France 24 poukazuje na satirickou ilustraci týdeníku Respekt, na které je Babiš vyobrazený stojící na fekálním voze, wiadomości.pl zase dvojstran společenských týdeníku Rytmus života, Čas pro hvězdy a Pestrý svět z vydavatelství Mafra, které otiskly podobné zprávy o některých českých celebritách s titulky "VIP volí Babiše!".

Německý list Süddeutsche Zeitung upozorňuje na kariéry obou kandidátů. "O prezidentský úřad se v Česku ucházejí dva muži s komunistickou minulostí. Oba se vzájemně obviňují z působení v tajných službách. Jeden z nich ale dnes zastává hodnoty Evropské unie," napsal deník.

V jižní Evropě se média před oznámením výsledků věnují spíše obecnějším informacím o českých volbách. Italská tisková agentura ANSA shrnuje hlavní témata kampaně a španělská agentura EFE zase připomíná praktická fakta, totiž že volební místnosti se definitivně uzavřou v sobotu ve 14:00 SEČ, že první kolo těsně vyhrál Pavel a že průzkumy veřejného mínění mu byly nakloněny i před kolem druhým.

Volební on-line přenos: