Brusel - Evropská lidová strana (ELS) zahájila proceduru, na jejímž konci by mohla být maďarská strana Fidesz premiéra Viktora Orbána vyloučena z jejích řad. Informovala o tom agentura AFP. O vyloučení Fideszu se bude hlasovat poté, co o to požádalo dvanáct členů ELS z devíti členských zemí Evropské unie, a byla tak splněna podmínka potřebná pro vyvolání hlasování. Jasno by mělo být 20. března.

Maďarský premiér Viktor Orbán se v posledních týdnech dostal do ostrého sporu s některými členy ELS kvůli kampani své vlády, která spojuje předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose s podporou migrace a s oslabováním ochrany hranic. Evropská komise minulý týden zveřejnila rozbor jednotlivých bodů kampaně, které označila za "výmysly".

"Vyloučení nebo pozastavení členství Fideszu požaduje dvanáct členů ELS z devíti zemí. O této otázce se bude diskutovat na politickém shromáždění 20. března. Rozhodnutí náleží všem členům ELS a já výsledek debaty nemohu předjímat," uvedl dnes předseda evropských lidovců Joseph Daul.

Návrh na vyloučení Fideszu z řad ELS podalo víc členů, než bylo třeba. Ve stanovách ELS, jejímiž členy jsou z Česka KDU-ČSL a TOP09, stojí, že o vyloučení či pozastavení členství se může hlasovat, pokud žádost podá sedm stran z pěti zemí EU.

Jaký bude další osud Fideszu by se mělo ukázat 20. března na politickém shromáždění ELS v Bruselu. O čem přesně se bude hlasovat ale není jasné. Maďarská vládní strana by mohla být vyloučena, ale mohlo by jí být jen pozastaveno členství. Všechna rozhodnutí musí být na shromáždění přijata absolutní většinou.

Rozhodující by podle agentury DPA mohlo být, jak se při hlasování zachovají členové německé konzervativní unie CDU/CSU, kteří jsou v ELS nejpočetnější skupinou. Člen CSU Manfred Weber přitom kandiduje na předsedu Evropské komise, a bude proto potřebovat v europarlamentu po volbách co největší podporu.

Orbán v rozhovoru poskytnutém německému listu Welt am Sonntag a zveřejněném v neděli označil své odpůrce z řad politiků ELS za "užitečné idioty". Snaha vyloučit jeho stranu Fidesz nahrává podle něj před květnovými volbami do europarlamentu jen levici.

Evropská lidová strana má v současnosti největší frakci v Evropském parlamentu. Nejsilnější by měla zůstat podle odhadů i po květnových volbách. Oproti současnému stavu bude ale zřejmě oslabena. Počet europoslanců, které Fidesz podle nynější projekce výsledků eurovoleb dodá ELS, přitom není zanedbatelná. Mandát v Evropském parlamentu by mohlo získat až 12 členů maďarské vládní strany. Více zákonodárců by po volbách do frakce ELS mělo podle odhadu putovat jen z Německa (29) a Polska (19), stejný počet pak ze Španělska.