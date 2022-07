Evropská kosmická agentura v Praze zvýší technologickou úroveň ČR, míní její šéf

Praha - Budoucí sídlo centrály Agentury EU pro kosmický program (EUSPA) na pražské Palmovce pomůže jejímu růstu a přitáhne do Česka větší zájem zahraničí. To pomůže zvýšit i inovační a technologickou úroveň země, řekl dnes novinářům předseda správní rady agentury Václav Kobera. Do centra Nová Palmovka by se agentura mohla ze svého současného sídla v pražských Holešovic přesunout do tří let. Nové prostory pro ni připraví pražský magistrát, který v této souvislosti v pondělí podepsal s ministerstvem financí smlouvu o smlouvě budoucí.

Sídlo agentury Kobera přirovnal k centru gravitace, které k sobě přitáhne firmy. "Pokud vytvoříte centrum gravitace, tak se sem sestěhují firmy z Evropy, popřípadě z celého světa a propojí se s českým prostředím. Je to velká příležitost, aby se inovační a technologická úroveň Česka zvedla," řekl Kobera, který je současně ředitelem Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací na ministerstvu dopravy.

Agentura EUSPA, dříve Agentura pro evropský globální navigační družicový systém, známá i jako agentura GSA, sídlí v Praze od roku 2012. Nové prostory pro ni bylo potřeba hledat kvůli tomu, že ty současné pro 350 lidí kapacitně nepostačují. Na dotaz, zda by Praze hrozilo odebrání centrály EUSPA, kdyby se nové prostory nenašly, Kobera uvedl, že by se agentura v ČR nerozvíjela. "Jsou střediska řízená z Prahy, jako třeba ve Španělsku, Francii, Nizozemsku, Německu i Itálii, která by rostla místo pražské centrály," řekl Kobera. Věří, že sídlo EUSPA natrvalo zůstane v Česku, kde je na základě rozhodnutí evropské legislativy.

EUSPA po loňské transformaci z agentury GSA získala nové úkoly. Podle Kobery není zaměřena na pořizování snímků z vesmíru či lety na měsíc, ale na aplikace na zemi. "Kosmické aktivity využíváme v každodenním životě čím dál víc," uvedl. Z Česka se řídí satelitní a navigační projekty jako EGNOS, Galileo či Copernicus, díky kterým se využívají aplikace třeba v zemědělství, dopravě, energetice nebo v bankovních sítích. "Na důležitosti nabývá bezpečnost a obrana a EUSPA v tom musí hrát roli," doplnil Kobera.

Komplex Nová Palmovka, do kterého se má agentura přestěhovat, se začal stavět před osmi lety a původně v něm mělo být nové sídlo radnice Prahy 8 a prostory pro obchodní centrum, kanceláře a další služby. O rok později však byly práce na centru za více než miliardu korun přerušeny a dosud nebyly obnoveny.

Části budovy, v kterých budou pracovat odborníci na vesmírné technologie, se musí podle Kobery ale speciálně upravit. Nejde jen o administrativní místnosti, důležité jsou i technologie a především bezpečnost. Na ochranu utajovaných informací bude potřeba opatření jako třeba Faradayova klec, dodal Kobera.