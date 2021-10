Evropská komise varuje před přílišným utahováním opasků

Ani současná hospodářská krize, způsobená pandemií koronaviru a jejími dopady, není důvodem pro příliš přísný úsporný kurz. Myslí si to Evropská komise, podle níž by razantní řezy v rozpočtech mohly přiškrtit současný slabý hospodářský růst.

Informovaly o tom dnes zpravodajské agentury, zprávu s odvoláním na německou DPA přinesly například weby deníků Handelsblatt nebo Luxemburger Wort.

“Obáváme se, že by se politika přehnané snahy o rozpočtovou úspornost mohly vyústit v deflaci. To by mohlo přinést další vlnu problémů,” uvedl rozpočtový eurokomisař Janusz Lewandowski pro pondělní vydání listu Tagesspiegel, z něhož citovala další média. Deflací se rozumí sestupný ekonomický vývoj, jehož základem jsou v ruku v ruce pokles výroby a snížení cen. Ty jsou hrozbou pro hospodářství a mají na svědomí růst nezaměstnanosti.

Lewandowski dále připomněl, že trend spořit v těžších dobách vede ke stavu, kdy zůstávají stejné výdaje na sociální politiku, ale dolů jdou investice.Takto hrozí nákaza řeckou nemocí, uvedl s odkazem na jihovýchodní výspu EU. Ta, navzdory své předluženosti, musela použít půjčené peníze na investiční výdaje, aby nastartovala ekonomiku a byla schopna splácet své miliardové dluhy.

Na dodržování pravidel Paktu stability, který předepisuje hranice rozpočtového a státního zadlužení, nicméně komise trvá. Platnost těchto limitů Brusel kvůli pandemii dočasně pozastavil, o to, jak dál, se vede spor, v němž jdou zastánci tvrdé linie včetně Česka proti Francii a jihoevropským zemím, které jsou s ohledem na vlastní poměry pro rozvolnění pravidel paktu.

“Krize eurozóny není zažehnána, třebaže panuje o něco větší stabilita než loni,” podotkl Lewandowski. Možnost, že se potíže, jimiž trpělo Řecko, přelijí i do jiných členských států, se podle něj týká především Španělska, Portugalska a Itálie.