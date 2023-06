Evropská komise ukončuje řízení: Německo uniklo milionové pokutě

Léta trvající spor mezi Bruselem a Berlínem byl urovnán. Německo dlouho nedělalo dost proti dusičnanům v podzemních vodách - a nyní jen o vlásek uniklo vysoké pokutě od EU.

Německo uniklo pokutě ve výši milionů eur od EU ve sporu o vodu znečištěnou dusičnany. Jak ve čtvrtek potvrdila Deutsche Presse-Agentur mluvčí Evropské komise, úřad uzavřel příslušný případ proti Spolkové republice. Ve středu byly v Berlíně zavedeny nové předpisy o hnojivech.V případě odsouzení by Německu podle spolkového ministerstva zemědělství hrozila pokuta ve výši nejméně jedenácti milionů eur a penále až do výše přibližně 800.000 eur denně. V souladu s tím by penále mohlo být uloženo zpětně od prvního rozsudku v roce 2018.