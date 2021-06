Evropská komise schválila italský plán obnovy po pandemii

Řím/Brusel - Evropská komise dnes schválila italský plán obnovy ekonomiky potýkající se s dopady pandemie covidu-19. Země s třetí největší ekonomikou v sedmadvacítce z unijního fondu o celkovém objemu 750 miliard eur dostane 191,5 miliardy eur (skoro 4,9 bilionu korun), tedy nejvíce ze všech zemí.

"Toto je pro naši zemi den hrdosti," řekl podle agentury Reuters italský premiér Mario Draghi na tiskové konferenci s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Dříve během dneška už šéfka EK oznámila schválení německého plánu ve výši 25,6 miliardy eur (654 miliard Kč).

Až italskému plánu příští měsíc dají zelenou unijní ministři financí, obdrží Řím 24,9 miliard eur na předfinancování projektů, které chce realizovat. Podle Evropské komise vloží 37 procent celkové částky do boje s klimatickou změnou, peníze půjdou například na zvyšování energetické úspornosti domů.

Další projekty jsou zaměřené na obnovitelné zdroje energie, včetně vodíku. Velký důraz Itálie klade na snížení emisí v dopravě, investovat chce do udržitelné dopravy ve městě a do železniční infrastruktury. Čtvrtina balíku peněz poslouží jihoevropské zemi při přechodu do digitální éry.

Brusel požaduje, aby do ekologických projektů země investovaly nejméně 37 procent vyčleněných peněz, v případě digitalizace má jít o 20 procent.