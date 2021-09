Evropská komise představila projekt “zelených bondů”

Unijní exekutiva chce v říjnu vydat své první zelené dluhopisy. Jde o pokus, který má EU zajistit globální prvenství v oboru “zelených financí,” píše německý deník Handelsblatt.

Příští měsíc se má odehrát další z unijních premiér: Evropská komise se chystá vydat “zelené dluhopisy. Tento krok jí má vynést do pozice největšího emitenta zelených bondů na světě do roku 2026. Projekt představil v úterý rozpočtový komisař Johannes Hahn, podle něj má jít o objem 250 miliard eur. „Jde o důležitý příspěvek v boji proti globálnímu oteplování,” prohlásil před novináři v Bruselu. „Očekáváme, že poptávka bude velmi vysoká,” dodal.

Přívlastek “zelený” znamená, že investoři mají ukládat své peníze ekologicky výhodně, a to do:

vědy a inovací v souvislosti s potíráním změn klimatu;

digitálních technologií, které podporují klimaticky neutrální přeměnu ekonomiky;

energetických úspor (do výrobků nebo staveb);

do znovuobnovitelných energií;

do zabránění dalším klimatickým změnám;

do moderního hospodaření s vodou a odpady;

do bezemisní, případně nízkoemisní dopravy a k tomu potřebné infrastruktury;

do ochrany přírody, biodiverzity a ozdravování ekosystémů;

případně do zlepšení kvality ovzduší, snižování hlukové zátěže nebo do vytváření nových pracovních míst v bezuhlíkovém hospodářství.

Tržní objemy zelených půjček podle regionů (2020, v mld. USD)

Evropa 156,0 Severní Amerika 61,5 Asie-Tichomoří 53,2 Latinská Amerika 7,9 Afrika 1,2

Zdroj: Climate Bonds Initiative

V EU budou zelené dluhopisy sloužit jako nástroj k likvidování dopadů pandemie covid-19. Za tímto účelem vytvořila unie rozsáhlý fond obnovy ekonomik členských zemí, v němž by mělo být k dipozici zhruba 750 miliard eur. Jednotlivé státy předkládaly do Bruselu tzv. národní plány obnovy, podle domovského a v tomto týdnu posvěceného scénáře by Česká republika měla dosáhnout na 180 miliard korun. Potřebné peníze se komise rozhodla bezprecedentně získat na finančních trzích, a to v podobě úvěrů, jež se budou dále přerozdělovat. Asi třetina z celkově předpokládané sumy, už zmíněných 250 miliard eur, má připadnout na opatření na ochranu klimatu a patří do kategorie “zelených peněz”.

EU se chce stát do roku 2050 klimaticky neutrální, a tyto prostředky jí mají pomoci k dosažení vytčeného cíle. Nicméně fakt, že se unie hodlá z tohoto důvodů zadlužit, je historickou novinkou, vynucenou okolnostmi a nabytou politickou vůli, připomíná Handelsblatt.

V této ekologické snaze není však EU osamocena, dodává deník. Podobné standardy už přijala Čína, pracují na nich USA a Velká Británie.