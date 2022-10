Evropská komise představí další návrhy ve snaze snížit vysoké ceny energií

Štrasburk - Evropská komise (EK) dnes odpoledne oznámí další sadu návrhů, kterými chce bojovat proti energetické krizi, jež doléhá na domácnosti i firmy po celé Evropské unii. Očekává se, že mimo jiné představí takzvaný dynamický cenový strop pro klíčový uzel obchodu s plynem, který by sloužil jako dočasná pojistka proti extrémním cenám. Souborem opatření se pak začnou zabývat členské státy unie.

Nové návrhy přicházejí po složitých debatách mezi komisí a unijními vládami, zejména o možnosti stanovit strop velkoobchodní ceny plynu. Objevovaly se přitom různé varianty včetně omezení ceny ruského plynu, stropu na veškerý dovoz do EU nebo dotování plynu používaného k výrobě elektřiny.

Podle neoficiálních plánů uniklých do médií nakonec unijní exekutiva navrhne mechanismus, který by dočasně a za určitých podmínek umožňoval vytvořit takzvaný dynamický cenový limit na virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku. Ten je evropským centrem obchodu s plynem a funguje jako referenční bod pro ceny v EU. Podle komise by nástroj pro jeho regulaci pomohl předcházet extrémním výkyvům a spekulacím s cenou.

Opatření je prezentováno jako přechodné, dokud EU nespustí alternativní mechanismus stanovování cen určený pro zkapalněný zemní plyn (LNG). Ten při výpadku dodávek z Ruska tvoří větší díl plynu spotřebovávaného v unii, což aktuální systém podle EK nereflektuje. Předběžný návrh, který má ČTK k dispozici, počítá se spuštěním nového cenového indexu do příští sezony plnění zásobníků na plyn.

Unijní exekutiva zřejmě představí i další plány související se solidaritou mezi členskými zeměmi v případě nedostatku plynu, s omezováním spotřeby elektřiny a se společnými nákupy plynu. Neoficiální návrh mimo jiné hovořil o povinném slučování poptávky pro pokrytí alespoň 15 procent kapacity plynových zásobníků.

Sadu opatření dnes po zasedání sboru eurokomisařů ve Štrasburku představí předsedkyně EK Ursula von der Leyenová a eurokomisařka Mairead McGuinnessová. Ve druhé polovině týdne sadu návrhů na summitu v Bruselu proberou prezidenti a premiéři zemí EU, příprava balíku by pak měla pokračovat příští týden na jednání unijních ministrů zodpovědných za energetiku.