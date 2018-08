Berlín - Evropská komise v příštích týdnech potvrdí a členským zemím EU a europarlamentu předloží ke schválení návrh na zrušení každoročního přechodu na letní čas. Uvedl to dnes na tiskové konferenci mluvčí komise Alexander Winterstein s tím, že komise se k tomu rozhodla na základě veřejné konzultace, v níž se 84 procent respondentů pro takový postup vyslovilo.

Předseda komise Jean-Claude Juncker dnes v německé veřejnoprávní televizi ZDF uvedl, že návrh na zrušení letního času EK schválí ještě dnes. Podle Wintersteina komise ale nyní vedla o věci politickou rozpravu s tím, že na základě konzultace skutečně navrhne konec povinného posunu času dvakrát do roka. "O detailech zatím není možné hovořit," poznamenal.

Naznačil ale, že chystaný návrh dá členským státům možnost, aby se samy rozhodly, zda chtějí dvakrát ročně hodiny posunovat či nikoliv. "Určení standardního času je - a vždy bylo - v pravomoci členské země," řekl Winterstein. Připomněl, že už nyní v EU existují tři různá časová pásma.

Mluvčí upozornil, že 4,6 milionu odpovědí ze všech 28 členských zemí unie je vůbec největší účastí občanů v historii podobných celoevropských konzultací. Dotazování skončilo přibližně před dvěma týdny, komise zatím publikaci konečných výsledků teprve připravuje.

"Lidé to chtějí, my to uděláme," řekl Juncker v rozhovoru poskytnutém ZDF. Největší zájem o anketu projevili lidé v Německu, odkud jich hlasovaly tři miliony, v ČR to podle informací ČTK bylo asi 64.000 lidí, z nich 83 procent chtělo změny času zastavit. Vzhledem k velikosti populace jsou ale počty respondentů nízké, v Německu se účastnilo 3,79 procenta občanů, v Česku 0,59 procenta.

Podle Junckera by nemělo smysl se na něco lidí ptát a následně jejich názor nevyslyšet. Dosud přitom Evropská komise zdůrazňovala, že výsledky ankety nejsou ani reprezentativní, ani závazné. Mluvčí dnes podotkl, že konzultace byla jen jedním ze vstupů pro rozhodování unijní exekutivy.

Z předběžných výsledků plyne, že 76 procent respondentů má s jarní a podzimní změnou času "velmi negativní" nebo "negativní" zkušenost. Jako důvody lidé uváděli negativní dopady na lidské zdraví, vyšší počet dopravních nehod či neuspokojivé úspory energie.

Aby občané Evropské unie mohli přestat každý půlrok posouvat ručičky na hodinách, museli by s návrhem Evropské komise souhlas vyjádřit ještě poslanci Evropského parlamentu a jednotlivé členské státy EU.

Agentura DPA napsala, že podpora návrhu ze strany Evropského parlamentu je prakticky jistá. Právě Evropský parlament letos v únoru Evropskou komisi vyzval, aby vyhodnotila přínosy a rizika střídání letního a zimního času a případně navrhla ukončení této praxe, která má řadu odpůrců. Postup europarlamentu byl reakcí na občanské iniciativy a petice, které se řadu let odvolávají na možné negativní dopady střídání času na zdraví.

Podpora návrhu mezi členskými státy už tak jednoznačná není, poznamenala DPA, podle které jsou velkými zastánci zrušení přechodů na letní čas například Estonsko, Lotyšsko, Litva či Finsko.

V českých zemích byl letní čas zaveden poprvé za první světové války v letech 1915 a 1916. Vrátil se opět za druhé světové války v roce 1940 a trval až do roku 1949. Potřetí si Češi začali každoročně posouvat hodinky v roce 1979 po energetické krizi z mrazivého počátku tohoto roku. Až do roku 1995 trval v Česku letní čas šest měsíců. Od roku 1996 se prodloužil na sedm měsíců a jeho délka se shoduje s termínem uvedeným ve směrnicích Evropského parlamentu a Evropské rady.

Střídání času je nepotřebné, uvedli zástupci českých firem

Střídání zimního a letního času je nepotřebným přežitkem. Uvedli to dnes zástupci českých firem s tím, že podporují krok Evropské komise, která v příštích týdnech potvrdí a členským zemím EU a europarlamentu předloží ke schválení návrh na zrušení každoročního přechodu na letní čas.

Hospodářská komora ČR uvedla, že jednoznačně preferuje návrat ke konzervativnímu přístupu. "Existence zimního a letního času je přežitkem, který v moderní demokratické společnosti nemá místo. Direktivní a centrálně určená změna času je přístupem zastaralým a inženýrsky technokratickým, který v současnosti nemá reálné opodstatnění," uvedl tiskový mluvčí komory Miroslav Diro.

Původní důvod pro zavedení letního času v podobě úspory energií podle Hospodářské komory pominul, časový posun v současnosti vytváří spíše dodatečné náklady. "Nejen ohledně organizace práce v podobě zvýšené administrativy. Ve dnech následujících po změnách času dochází k vyššímu výskytu pracovních úrazů. Dochází i ke snížení produktivity zaměstnanců vlivem nižšího soustředění a únavy. Tyto náklady významně převyšují zmíněné úspory energií," doplnil Diro.

Podobně situaci vidí Svaz průmyslu a dopravy ČR. "Z pohledu průmyslu to není téma, které by podniky dnes řešily. I velké podniky, včetně těch nejvíc energeticky náročných jako jsou například ocelárny, hutě nebo cementárny, vyrábí nonstop ve směnných provozech a posun času neřeší. Střídání letního a zimního času či jeho případné zrušení nebude mít na většinu průmyslových podniků vliv," řekla mluvčí svazu Eva Veličková.

Energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký poznamenal, že ačkoli se v minulosti tématu věnoval, nepodařilo se mu nikde najít konkrétní vyčíslení, co letní čas z pohledu energetických úspor přináší. "Ve své době to možná bylo šikovné v tom, že se lépe rozložila zátěž během dne, ale myslím, že se současným nastavením struktury spotřeby už to smysl nedává," uvedl.

Evropská komise se pro schválení návrhu rozhodla na základě veřejné konzultace, v níž se 84 procent respondentů vyslovilo pro zrušení každoroční změny času. V anketě hlasovaly tři miliony lidí v Německu, v ČR to podle informací ČTK bylo asi 64.000 lidí, z nichž 83 procent chtělo změny času zastavit. Vzhledem k velikosti populace jsou ale počty respondentů nízké, v Německu se účastnilo 3,79 procenta občanů, v Česku 0,59 procenta.

V českých zemích byl letní čas zaveden poprvé za první světové války v letech 1915 a 1916. Vrátil se opět za druhé světové války v roce 1940 a trval až do roku 1949. Potřetí si Češi začali každoročně posouvat hodinky v roce 1979 po energetické krizi z mrazivého počátku tohoto roku. Až do roku 1995 trval v Česku letní čas šest měsíců. Od roku 1996 se prodloužil na sedm měsíců a jeho délka se shoduje s termínem uvedeným ve směrnicích Evropského parlamentu a Evropské rady.