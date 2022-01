Evropská komise navrhuje zařadit jádro a plyn mezi zelené investice

Londýn/Brusel/Praha - Evropská komise chce zařadit jádro a zemní plyn na seznam zelených investic. Informoval o tom dnes list Financial Times, který má chystaný návrh k dispozici. K tomuto kroku vyzývalo dlouhodobě mimo jiné Česko. Unijní exekutiva na svých internetových stránkách uvádí, že v pátek o tom zahájila konzultace s experty. Hodlá dát investorům návod, do kterých technologií se vyplatí vložit peníze. Návrh předpokládá, že investice budou do jádra směřovat nejméně příštích dvacet let a do zemního plynu deset let. Čeští politici návrh oceňují.

"Evropská komise vzala v potaz vědecké expertizy, současný technologický pokrok i to, že přechod (k čisté energetice) bude pro jednotlivé členské státy znamenat rozdílné výzvy. Komise si proto myslí, že zemní plyn a jádro sehrají roli jako nástroje v přechodu k budoucnosti založené převážně na obnovitelných zdrojích," píše se v tiskové zprávě EK.

Komise dá podle návrhu zelený status těm novým jaderným blokům, které získají povolení pro stavbu nejpozději v roce 2045. Podle serveru českého deníku Hospodářské noviny by to Česku umožnilo postavit nové bloky jaderných elektráren Dukovany či Temelín.

Členské státy Evropské unie se přou o to, jakými dostupnými prostředky budou moci nahradit energii a teplo vyráběné z uhlí - tohoto zdroje se mají v rámci přechodu ke klimaticky čistým technologiím v příštích letech zbavovat.

Energie z jádra, při jejíž produkci sice nevznikají skleníkové plyny, ale není vyřešené dlouhodobé uskladnění vyhořelého radioaktivního paliva, stojí v centru těchto debat. Pro odpor Rakouska, Německa a několika dalších zemí se skupině projaderných států v čele s Francií nepodařilo prosadit do závěrů prosincového summitu v Bruselu, aby EK jádro na soupis zelených investic zařadila. Agentura DPA dnes napsala, že spolkový ministr hospodářství Robert Habeck za Zelené dal najevo, že Německo zřejmě záměr Evropské komise odmítne. Aby skutečně spadl pod stůl, musela by se proti němu vyslovit kvalifikovaná většina členských států.

Na zařazení zemního plynu na seznam zelených investic naléhaly především země jižního a východního křídla unie. Tento zdroj energie, označovaný Evropskou komisí jako přechodný, vytváří emise ve zhruba poloviční míře, než je tomu v případě uhlí. Tři čtvrtiny zemního plynu spotřebovaného v EU se dováží, nejvíce ze Ruska.

Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton zařazení obou způsobů výroby elektrické energie mezi udržitelné podpořil s tím, že opatření pomůže dosáhnout do roku 2050 kýžené klimatické neutrality. Znamenalo by to, že pokud se nepodaří zcela zabránit vzniku emisí, budou alespoň kompenzovány zachycováním uhlíku například pomocí výsadby stromů.

Komise dlouho očekávanou publikaci takzvané taxonomie, tedy systému podpory ekologických investic, několikrát odložila. Podle FT se nyní očekává, že vlády unijních zemí návrh podpoří.

Stalo by se tak navzdory výtkám ekologických organizací, které jádro ani zemní plyn za udržitelné zdroje energie nepovažují. Hospodářské noviny (HN) upozorňují, že podle těchto organizací by Česko mělo masivně stavět větrné nebo solární elektrárny, které dnes už vyrábějí energii levněji. “Česká vláda požaduje další finance na rozvoj zdrojů na plyn nebo na předražené jaderné reaktory, které nebudou stát dříve než za 20 let,” řekl HN Ondřej Pašek z Hnutí Duha.

"Označování plynu a jádra za zelené je čistý greenwashing (šíření dezinformací o ekologické prospěšnosti daných technologií - pozn. ČTK)," napsal na twitteru europoslanec za frakci Zelených Michael Bloss. "Skutečný energetický přechod je možný jedině se stoprocentně obnovitelnými zdroji," dodal.

Rakouská pobočka Světového fondu na ochranu přírody (WWF) uvedla, že označení plynu a jádra za zelené technologie povede "k miliardovým investicím do odvětví poškozujících klima".

Čeští politici návrh EK oceňují

Návrh zařadit jádro a zemní plyn mezi čisté zdroje energie je dobrý signál, je to jeden z klíčů k energetické soběstačnosti, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) možnost využít jádro a plyn po přechodné období jako náhradu uhlí umožní České republice postupně přejít na klimaticky čisté zdroje. Fiala a Hubáčková to sdělili ČTK. Návrh EK vítají i další politici včetně bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu a obchodu v jeho vládě Karla Havlíčka (za ANO) nebo předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

"Zařazení jádra mezi čisté zdroje energie je jedním z klíčů k energetické soběstačnosti České republiky. Potřebují to naše domácnosti a potřebuje to i náš průmysl," uvedl Fiala. Jde podle něj o jednu z klíčových priorit nové vlády. "Navržený materiál je dobrý signál. Uděláme vše pro to, abychom pro Českou republiku tuto agendu dotáhli do úspěšného konce," dodal premiér. Jeho vyjádření ČTK poskytl mluvčí vlády Václav Smolka.

"Česká republika dlouhodobě usiluje o to, aby jádro a plyn (po přechodné období) mohla využívat jako náhradu uhlí. Toto rozhodnutí nám umožní postupně přejít ke klimaticky čistým zdrojům," sdělila ČTK Hubáčková. Ministr průmyslu Josef Síkela (za STAN) na sociálních sítích uvedl, že již od svého nástupu do funkce pracoval s kolegy z ministerstva, ze stálého zastoupení ČR v Bruselu a z úřadu vlády na jednání o detailech návrhu EK. "Výsledný, téměř šedesátistránkový dokument pro nás na první pohled vyznívá pozitivně, oceňujeme EK především za to, že v něm uznává roli jádra i plynu pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050," uvedl ministr.

Babiš ČTK řekl, že za takový výsledek v Evropské unii dlouhodobě s dalšími zeměmi bojoval. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podle něj na poslední Evropské radě slíbila, že jádro a zemní plyn budou na seznam i přes odpor Německa a Rakouska zařazeny. Rozhodnutí proto přivítal. "Je to věc, která je pro nás důležitá. Není možné, aby jádro a plyn byly energie, které by nikdo nechtěl financovat. To by pro nás byla katastrofa," řekl Babiš.

I Adamová připomněla, že o takové rozhodnutí Česká republika dlouho usilovala. "Současná vláda v této věci sdílela postoj i s vládou předchozí, tudíž pokud k tomu skutečně Evropská komise přistoupí, lze to vnímat jako náš úspěch," sdělila ČTK. "Rozvoj jak jaderné energetiky, tak i obnovitelných zdrojů je pro Česko cestou, jak snížit vypouštění emisí a zmírnit náš neblahý dopad na oteplování planety," dodala. Postup, o kterém informoval list Financial TImes, považuje za racionální také vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Podle předsedy Pirátů a místopředsedy vlády Ivana Bartoše i jeho strana považuje za smysluplné, aby k dosažení cílů dekarbonizace bylo jádro uznáno jako bezemisní zdroj a plyn jako přechodný zdroj. "Obdobně s tím počítá i koaliční smlouva a programové prohlášení," napsal ČTK.

Podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury jeho hnutí prosazuje zařazení jádra a zemního plynu mezi obnovitelné zdroje. "Tato nerozhodnost vedení Evropské unie ukazuje jejich nekoncepčnost a neodbornost," řekl dnes ČTK. Potvrzuje se podle něj varování SPD a prezidenta Miloše Zemana "před šíleným plánem Evropské unie s názvem Green Deal". Ten podle něj způsobuje zdražování energií. "Řada odborníků považuje Green Deal za energetickou sebevraždu Evropy," dodal.

Podle Havlíčka "velkému vítězství Česka" předcházela náročná jednání zahájená v roce 2019. "Ke stvrzení návrhu chybí ještě souhlas většiny členských států EU a Evropského parlamentu. Pro Česko je to zásadní zpráva," napsal na twitteru.

Lepší příslib si Fialova vláda nemohla na Nový rok přát, komentoval informaci hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda. Pokud budou investice do energetiky založené na jádru a plynu považovány za udržitelné, banky by neměly mít problém s jejich financováním a pojišťovny s pojišťováním, podotkl. "Bez toho je například investice do jaderné energetiky extrémně riziková, což představuje fatální problém pro hospodářství typu českého, jež se bez jádra ve svém energetickém mixu do budoucna obejde jen těžko," dodal.

Svaz a ekologové: Zásadní je zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů

Potřebné snižování emisí do poloviny století se podle Svazu moderní energetiky České republice nepodaří naplnit bez zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti v průmyslu nebo budovách. Obnovitelné zdroje a úspory energie jsou nejdostupnější řešení. Podporu zemního plynu, jak ji navrhuje Evropská komise, lze chápat jako přechodový krok, který mají do budoucna nahradit nízko. a bezuhlíková řešení. ČTK to dnes řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák.

I podle organizace Greenpeace je třeba se místo investic do jaderné a plynové infrastruktury zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů. Jsou levné, dostupné a mohou přinést užitek a úspory obcím i domácnostem postiženým extrémně vysokou cenou elektřiny a plynu, řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Návrh komise podle Sedláka zatím počítá s jádrem a zemním plynem jako s přechodovými technologiemi pro dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Bez ohledu na to, zda ve finálním znění obě technologie zůstanou, je podle něj pro Českou republiku klíčové zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů. Spolu s úsporami energie mohou podle Sedláka už v tomto desetiletí přispět k oživení české ekonomiky a vytvoření pracovních míst. "Jen rozvoj obnovitelných zdrojů může přispět ke zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o sedm procent," uvedl Sedlák.

U jádra návrh tzv. taxonomie, tedy systému podpory ekologických investic, podle Sedláka stanovuje podmínku vyřešeného problému jaderného odpadu. Český proces hledání úložiště pro vyhořelé jaderné palivo trvá podle něj 20 let a zatím není v dohledu výsledek.

Ekologická organizace Greenpeace prosazuje rychlejší přechod na obnovitelné zdroje. "Pokud bude Evropská unie považovat jadernou a plynovou infrastrukturu jako udržitelný zdroj energie, dá tím státům svolení ke greenwashingu (šíření dezinformací ohledně snahy o ochranu životního prostředí) a k nesmyslnému utrácení veřejných peněz na obrovské a drahé projekty, které nás uzamknou v současném fungování energetiky," uvedl Hrábek.