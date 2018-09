Brusel - Internetové firmy a platformy jako Facebook, Twitter či Google budou mít v EU nejspíš povinnost smazat nebezpečný teroristický obsah ze sítě okamžitě poté, co na něj budou upozorněny policií či prokuraturou některé členské země bloku. S příslušným návrhem chce ještě tento měsíc přijít Evropská komise, potvrdila komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Komise také bude varovat před zneužitím webu v předvolební kampani.

"Pokud jde o terorismus a bezpečí občanů, tak není možné spoléhat se jen na dobrovolné kroky poskytovatelů internetových služeb," řekla dnes ČTK a České televizi komisařka. Příslušný návrh, jehož finální podoba nyní vzniká, je podle ní výsledkem velmi intenzivních diskusí.

Návrh se podle Jourové bude týkat jen obsahu, který by mohl ohrozit bezpečnost Evropanů. "Přijdeme s návrhem, který jim uloží povinnost takový obsah smazat poté, co na něj budou upozorněny ze strany policejních orgánů či prokuratury dané země," vysvětlila. S návrhem budou muset souhlasit členské země i europarlament.

Základní princip, že jakákoliv cenzura v Evropě není přípustná, podle Jourové platí nadále a komise tak nehodlá nic měnit na svém dosavadním přístupu například k nenávistným projevům či dezinformacím na internetu.

Tuto problematiku v unii řeší společnosti samy a dobrovolně. V roce 2016 byl představen kodex chování, jehož součástí je právě i řada závazků společností při řešení online nelegálních nenávistných projevů. Už od počátku se k pravidlům přihlásil Facebook, YouTube či Twitter. "Je to dobrovolné a firmám to neukládá žádné právní povinnosti," připomněla komisařka.

EK bude varovat před zneužitím webu v předvolební kampani

Brusel - Členské státy EU by měly před volbami zajistit, že občané nebudou bez svého vědomí terčem skrytých a cílených volebních kampaní na internetu. Příští týden to státům unie v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu příští rok na jaře doporučí Evropská komise.

Jak dnes upozornila novináře Jourová, měla by v "on-line světě" pro politickou reklamu platit stejná pravidla jako ve světě skutečném, kde jsou kampaně stran svázány přísnými omezeními, třeba ohledně transparentnosti zadavatele a financování.

"To všechno chceme, pokud strany inzerují v tisku a v televizi. Ale na internetu, kam se politická reklama masivně posunuje, tam je to úplná džungle," upozornila komisařka.

Už měsíce Jourová opakuje, že v Evropské unii nesmí nastat analogie se skandálem kolem způsobu, jakým společnost Cambridge Analytica v americké prezidentské kampani zneužila osobní data uživatelů sociální sítě Facebook.

"Vybídneme členské země, aby garantovaly, že před volbami budou platit přísná pravidla ochrany soukromých údajů. Týkat se to bude role státní správy, politických stran a také občané sami by měli věnovat více pozornosti, co se s jejich daty děje," poznamenala Jourová.