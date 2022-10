Evropská komise: EU prodlouží ochranu ukrajinských uprchlíků do března 2024

Brusel - Ukrajinští uprchlíci budou mít nárok na dočasnou ochranu v zemích Evropské unie nejméně do března 2024. Mimořádný systém, díky kterému mají miliony lidí prchající před ruskou agresí možnost v unijních zemích získat práci, vzdělání či sociální dávky, se Evropská komise rozhodla prodloužit o rok. Oznámila to dnes eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Unie dá rovněž běžencům možnost ucházet se o práci v různých členských zemích prostřednictvím nové internetové platformy.

Evropský blok se letos v březnu krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu poprvé rozhodl aktivovat pravidla umožňující běžencům získat mimořádnou ochranu. Unijní státy zavedly dočasnou ochranu na rok, s ohledem na pokračující boje se však v posledních týdnech začalo mluvit o jejich prodloužení.

"To, co jsme viděli dnes ráno, hovoří za vše. Je důležité, abychom dále přijímali lidi, kteří jsou nuceni prchat do Evropské unie," prohlásila dnes Johanssonová s odkazem na dnešní ruské ostřelování Kyjeva a řady dalších ukrajinských měst. Brusel prodlouží platnost pravidel do března příštího roku, k čemuž podle komisařky není nutný souhlas členských států, které úpravě přizpůsobí své vlastní zákony.

Od začátku války získaly v zemích EU dočasnou ochranu přes čtyři miliony lidí z Ukrajiny, nejvíce v Polsku. Česko ji udělilo více než 443 tisícům Ukrajinců.

Systém má mimo jiné umožnit uprchlíkům přístup na pracovní trh, který je však zatím pro řadu z nich složitý. Práci podle statistik zatím našlo něco přes půl milionu Ukrajinců v EU. Unie jim chce usnadnit vyhledávání vhodných pozic, s nímž má pomoci nová internetová platforma nazvaná EU Talent Pool. Ta je propojí se zaměstnavateli v různých zemích. Běženci na ni budou moci umístit své pracovní životopisy, které budou k dispozici více než 4000 zaměstnavatelům, úřadům práce či pracovním agenturám.

Do již fungujícího pilotního projektu se podle eurokomisaře pro zaměstnanost Nicolase Schmita zatím zapojilo pět zemí včetně Polska, další by mohly následovat.

"Pro zaměstnavatele v EU, kteří jak víme čelí nedostatku pracovních sil v řadě odvětví a u různých dovedností, to může být významný zdroj," řekl Schmit.

Unijní exekutiva se dnes rovněž rozhodla zjednodušit pravidla pro uprchlíky, kteří se rozhodnou vrátit na Ukrajinu, poté se však kvůli novému zhoršení situace opět uchýlí do některé ze zemí EU. Nově se nebudou muset ze systému dočasné ochrany vyřazovat, což jim usnadní případný návrat do unie.