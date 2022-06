Evropská komise doporučí kandidaturu Ukrajiny do EU, napsal web Politico

Brusel - Evropská komise je připravena doporučit kandidaturu Ukrajiny na členství v Evropské unii. Po pondělním večerním jednání sboru komisařů to napsal bruselský web Politico s odvoláním na několik unijních činitelů. Komise v pátek zveřejní zhodnocení, jak je Ukrajina připravena stát se kandidátskou zemí, o samotném přiznání statusu uchazeče o členství musí jednomyslně rozhodnout unijní státy. Zatímco země geograficky bližší Ukrajině jsou tomu nakloněny, několik západoevropských států dává najevo pochybnosti.

Kyjev požádal o členství v evropském bloku jen několik dní po únorovém začátku ruské invaze. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj od té doby vytrvale zdůrazňuje, že rychlé přiznání pozice kandidáta bude pro jeho zemi důležitou podporou v boji proti agresorovi. Podle činitelů citovaných obvykle dobře informovaným serverem se na tom shodují i eurokomisaři.

"Komise nezapomíná, že Ukrajina je jedinou zemí v Evropě, kde lidé umírali a střílelo se na ně proto, že v ulicích nosili vlajky EU. Nemůžeme jim teď říct, promiňte, lidi, měli jste špatné vlajky," citoval web jednoho z činitelů obeznámených s průběhem pondělního jednání.

Brzké přiznání kandidátského postavení prosazují zvláště země východního křídla EU včetně Česka, naproti tomu z Francie, Německa či Nizozemska znějí hlasy upozorňující na složitost přijímacího procesu. Ukrajina bude muset kvůli případnému členství v unii prosadit řadu reforem včetně zajištění bezproblémového fungování právního státu. Zastánci opatrnějšího přístupu připomínají, že balkánské země v čele se Srbskem a Černou Horou nejsou na dohled členství ani téměř dvě desetiletí poté, co jim unie evropskou perspektivu přislíbila.

Poté, co komise v pátek zveřejní své odůvodněné stanovisko, čeká příští týden klíčová debata premiéry a prezidenty členských zemí na bruselském summitu. Unijní diplomaté očekávají, že pokud by se podařilo šéfy skeptických států přesvědčit k podpoře kandidatury, mohou do závěrů vrcholné schůzky prosadit některé dodatečné podmínky. Ukrajinské vedení naproti tomu tvrdí, že pokud summit jednoznačné rozhodnutí nepřijme, bude to špatný signál pro lidi bránící na Ukrajině vedle své vlasti také evropské hodnoty.

"Opravdu si zasloužíme další logický krok, a to je postavení kandidáta. Je to daleko do členství. Není to ani zahájení přístupových rozhovorů. Ale zasloužíme si aspoň tohle," řekl bruselskému webu šéf Zelenského kanceláře Ihor Žovkva.