Evropská komise chystá kvůli kartelovým dohodám další razie ve firmách

Řím/Brusel - Evropská komise (EK) chystá další razie ve firmách, které podezírá z uzavírání kartelových dohod. Řekla to místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti i hospodářskou soutěž. Kritizovala také ilegální dohody, které firmy uzavírají mezi sebou a ve kterých si vzájemně slibují, že si nebudou přetahovat zaměstnance.

Komise minulý týden provedla razii ve firmách Stora Enzo a UPM, které patří k největším producentům buničiny v Evropě, a také ve firmě Metsa Fibre, která patří do skupiny Metsa Board. Byly to první takové akce za dva roky, plány na dřívější inspekce překazila pandemie.

Firmy, u kterých má komise podezření z účasti na dalších kartelových dohodách, by měly návštěvu vyšetřovatelů očekávat už brzy, řekla Vestagerová. "A to bude jen začátek série razií, které plánujeme na příští měsíce - chápejte, že nemohu říct kdy nebo kde přesně to bude," řekla komisařka na konferenci, kterou v Římě zorganizoval italský antimonopolní úřad.

Evropská komise je exekutivním orgánem EU a má rozsáhlé pravomoci. Vykonává mimo jiné i roli unijního antimonopolního úřadu. Pokud zjistí, že některá z firem se účastní kartelu, může jí vyměřit pokutu až deset procent z celosvětového obratu. Kdo komisi na protiprávní jednání upozorní, ten zpravidla dostane imunitu a komise jej sankcionovat nebude. To se týká i firem, které byly součástí kartelu, ale rozhodly se na jeho existenci komisi samy upozornit. Pokud je firma odhalena, ale začne spolupracovat a poskytne komisi zásadní informace o fungování nedovoleného kartelu, většinou jí komise pokutu výrazně sníží.

Vestagerová řekla, že regulátoři by mohli být ještě shovívavější. Zákazníci si totiž stále častěji stěžují na škody, které jim protiprávním jednáním firem mohly vzniknout, což mnoho společností odrazuje od toho, aby regulátorům poskytly klíčové informace.

Komisařka také kritizovala dohody mezi podniky, na jejichž základě si firmy slibují, že si nebudou vzájemně přetahovat zaměstnance. Podle Vestagerové by to mohlo být rovněž považováno za kartel, což naznačuje, že Vestagerová se proti takovým praktikám rovněž chystá zakročit, poznamenala agentura Reuters. Podobné dohody mezi zaměstnavateli přímo ovlivňují jednotlivce, protože jejich smyslem je vyhnout se zvyšování mezd.

"Brání pak tomu, aby se talentovaní lidé posouvali tam, kde bude mít z jejich práce ekonomika největší prospěch," řekla Vestagerová. Podobné dohody, které mohou zahrnovat i konkurenční doložky, tedy písemný závazek zaměstnance, že se nenechá zlákat nabídkou konkurence, jsou v poslední době čím dál častěji terčem kritiky.