Evropská komise chystá dočasné omezení ceny plynu na hlavním obchodním uzlu

Brusel - Evropská komise připravuje sadu opatření na snížení cen plynu včetně "dynamického" stropu pro obchodování v klíčovém virtuálním uzlu Title Transfer Facility (TTF). Tento mechanismus by byl k dispozici do té doby, než se spustí nový cenový index pro obchodování se zkapalněným zemním plynem, což by mohlo být na jaře příštího roku. Vyplývá to z předběžného plánu unijní exekutivy, který má ČTK k dispozici.

Komise do pracovní verze nezahrnula některá opatření, o nichž se na úrovni Evropské unie v posledních týdnech diskutuje, jako je strop na cenu ruského plynu, obecnější limit na velkoobchodní ceny nebo dotování plynu používaného k výrobě elektřiny. Oficiální oznámení EK se čeká v úterý, přičemž finální návrh se může od pracovní verze lišit.

Podle dokumentu, který unikl do médií, nicméně komise místo dříve projednávaných variant navrhuje "mechanismus cenové korekce", který by dočasně nastavil "dynamický cenový limit pro transakce na TTF". Omezení by se přitom spouštělo jen "v případě potřeby". Jak by se cenový limit vypočítával, předběžný návrh neuvádí. Některé členské země EU nedávno přišly s myšlenkou, že cena plynu by v unii mohla být navázána na energetické cenové indexy v Severní Americe a Asii.

Komise prezentuje možnost omezování ceny na TTF jako přechodné řešení před zavedením "doplňkového" uzlu, který by určoval cenu zkapalněného plynu. TTF, jehož hlavní index funguje jako referenční bod pro veškeré obchody s plynem v Evropě, podle unijní exekutivy neodráží aktuální podmínky na trhu vyvolané omezením dodávek plynu z Ruska. Nový cenový index by měl být dostupný do začátku příští sezony plnění zásobníků, píše se v uniklém dokumentu.

Komise v něm také navrhuje jakousi pojistku proti extrémním výkyvům na trhu s finančními nástroji označovanými jako energetické deriváty. Dalším významným bodem je rozvoj společných nákupů plynu, zejména s cílem koordinovat plnění zásobníků. EK přitom volá po povinném sloučení poptávky v členských zemích při doplňování alespoň 15 procent kapacity zásobníků.

Návrhy přicházejí po týdnech, kdy členské země tlačí na unijní exekutivu, aby předložila opatření proti vysokým cenám plynu, které tlačí nahoru ceny elektřiny v EU. Unijní státy se dosud neshodovaly na konkrétním postupu, což komplikuje hledání společné odpovědi. Cena klíčového termínového kontraktu na TTF mezitím výrazně poklesla ze srpnového maxima, stále je však vysoko nad loňskými hodnotami.

Očekávaný plán Evropské komise má být jedním z hlavních témat unijního summitu, který v Bruselu proběhne ve čtvrtek a v pátek. Podrobnější projednání návrhů by pak mohla přinést rada ministrů sedmadvacítky zodpovědných za energetiku 25. října.