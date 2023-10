Evropská investiční banka poskytne úvěr 24 miliard Kč na rozvoj české železnice

Praha - Evropská investiční banka (EIB) podepsala smlouvu s ministerstvem financí na poskytnutí úvěru ve výši 24 miliard korun na rozvoj železnice. Peníze půjdou na 40 projektů v letech 2023 až 2027. Tento úvěr je nejvyšší, jaký si kdy Česká republika u EIB vzala. Evropská investiční banka (EIB) to uvedla v tiskové zprávě. Peníze půjdou také například do oprav nádražních budov.

Na podepsanou smlouvu k úvěru upozornil server Zdopravy.cz. Do železnice se budou peníze investovat prostřednictvím Správy železnic. Peníze by podle tiskové zprávy měly zvýšit bezpečnost přejezdů či kybernetickou bezpečnost společnosti. Investice zahrnuje také stavební úpravy nádraží a drážních budov. Modernizace železničních tratí v Česku podle EIB zvýší jak maximální rychlost, tak i kapacitu na úsecích Transevropské dopravní sítě, což povede k lepšímu dopravnímu spojení mezi regiony EU.

Rozvoj kvalitní železniční sítě má pro Česko zásadní význam v domácím i ve středoevropském měřítku, uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Financování těchto projektů, které jsou nezbytné pro prosperitu země, z více zdrojů představuje v současné chvíli správnou volbu. Finanční prostředky z úvěru EIB jsou klíčovou složkou portfolia financování projektů a díky nim můžeme čerpat jiné zdroje, jako je například podpora z Evropské unie. Ty využijeme například na modernizaci pražského Masarykova nádraží nebo důležité železniční tratě v blízkosti hlavního města, mezi Karlštejnem a Berounem," dodal Kupka.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) považuje úvěr od EIB za nejefektivnější způsob získání peněz na investice do železnice, a to vzhledem k současnému schodku státního rozpočtu. "Prostřednictvím výhodného úvěru od EIB s nižší úrokovou sazbou tak můžeme financovat dlouhodobé investice strategického významu, zatímco prostředky ze státního rozpočtu budeme moci využít na jiné priority, které jsou stejně důležité," dodal Stanjura.

Viceprezident EIB Kris Peeters očekává, že zvýšení kvality služeb na železnice pomůže přechodu ze silniční na železniční dopravu. "Což sníží negativní dopady odvětví dopravy na místní životní prostředí," dodal.

Do dopravní infrastruktury investuje stát skrz Státní fond dopravní infrastruktury. Letos má rozpočet 150,9 miliardy korun. Do železnice se letos počítá s investicí přesahující 70 miliard korun, do silnic přes 65 miliard korun. V příštím roce by měl mít fond rozpočet obdobný jako letos. Do železnice stát plánuje investovat o 13 miliard Kč méně než v letošním roce, do silnic asi o 14 miliard Kč více.

Rozpočet fondu tvoří národní zdroje, ministerstvo dopravy příští rok poskytne fondu asi 81,5 miliardy korun. Mimo to počítá ministerstvo dopravy s dluhovým financováním ve výši 26 miliard korun, z evropských prostředků pak do jeho rozpočtu dorazí 32,1 miliardy Kč.