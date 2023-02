Evropská investiční banka loni v ČR podpořila projekty za 1,85 miliardy eur

Praha - Skupina Evropské investiční banky (EIB) loni v ČR podpořila projekty za 1,85 miliardy eur (44 miliard korun). Peníze směřovaly zejména na rozvoj energetiky nebo na dopravní projekty. Na tiskové konferenci v Praze to dnes uvedla viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová. V roce 2021 EIB v Česku podpořila projekty za 1,19 miliardy eur (28,3 miliardy korun), celkem za 30 let působení v Česku to byly projekty za 27,57 miliardy eur (655,7 miliardy korun).

Největší podporu 790 milionů eur (18,8 miliardy korun) získala energetická společnost ČEZ na rozvoj elektrické distribuční soustavy. K rozvoji energetické infrastruktury směřovala i podpora 92 milionů eur (2,2 miliardy korun) pro společnost ČEPS. EIB podpořila i modernizaci železniční dopravy, když poskytla 36 milionů eur (850 milionů korun) pro nákup palubních jednotek evropského zabezpečovacího systému pro vlaky Českých drah.

Prioritami EIB v České republice budou i do budoucna investice do rozvoje železniční dopravy, včetně zavedení evropského zabezpečovacího systému ETCS. Do budoucna plánuje EIB další podporu železniční dopravy v Česku. Pavlovová uvedla, že v prvním pololetí letošního roku by mohla banka uvolnit první miliardu eur (23,8 miliardy korun) na rozvoj lokálních tratí ze sedmimiliardového rámce, na kterém se loni zástupci EIB dohodli s ministerstvem dopravy a Správou železnic.

Banka rovněž podpoří rozvoj energetické sítě s důrazem na obnovitelné zdroje energie a energetickou nezávislost, uvedla Pavlovová. Mezi podporované projekty patří i výstavba nové linky metra D v Praze. Banka chce také nadále podporovat českou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, zejména jejich vzdělávání a dostupnost péče. Pavlovová připomněla, že loni na tyto účely EIB poskytla Česku 200 milionů eur (4,8 miliardy korun).

Česká vláda chce peníze použít na modernizaci dopravy, včetně metra a zajištění energetické soběstačnosti, která povede k vyšší energetické nezávislosti, uvedl náměstek ministra financí Jiří Valenta. Vláda bude čerpat tři velké úvěry modernizaci železniční infrastruktury, na vodní hospodářství a na péči o uprchlíky z Ukrajiny.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty a přispívá tím k dosažení politických cílů EU.