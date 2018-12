Frankfurt nad Mohanem -Evropská centrální banka (ECB) tento měsíc ukončí program nákupu dluhopisů, kterým po několik let podporovala inflaci a hospodářský růst v eurozóně. Oznámila to dnes ECB. Banka prostřednictvím tohoto programu pumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze.

Své hlavní úrokové sazby dnes ECB podle očekávání ponechala na rekordních minimech. Zopakovala, že sazby by na současných úrovních měly zůstat přinejmenším do léta příštího roku. Uvedla rovněž, že bude nadále reinvestovat peníze ze splácených dluhopisů.

ECB nákupy dluhopisů zahájila v březnu 2015. Od té doby na ně celkově vynaložila kolem 2,6 bilionu eur (67 bilionů Kč), což představuje zhruba 7600 eur (téměř 200.000 Kč) na jednoho obyvatele eurozóny, napsala agentura Reuters.

Od letošního října ECB snížila měsíční objem nákupů dluhopisů na 15 miliard eur (zhruba 388 miliard Kč) z předchozích 30 miliard eur. V dřívějších fázích programu přitom měsíční objem nákupů dosahoval až 80 miliard eur.

Finanční trhy nyní čekají na tiskovou konferenci šéfa ECB Maria Draghiho, která začne ve 14:30 SEČ. Investoři doufají, že by si na základě Draghiho projevu mohli učinit lepší představu o tom, kdy banka zahájí zvyšování úroků. Základní úroková sazba ECB se v současnosti nachází na rekordním minimu nula procent.