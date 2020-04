Evropa začíná rozvolňovat opatření, Putin vrchol krize teprve očekává

Vídeň/Paříž/Madrid - Rakousko dál uvolní opatření proti šíření koronaviru, přičemž od pátku budou mít lidé opět plnou volnost pohybu. Restaurace se v alpské zemi otevřou 15. května, o dva týdny později mohou začít fungovat i hotely. Francie začne v květnu rozvolňovat, otevřou se školy i obchody. Španělé o uvolnění restrikcí jednají, Portugalsko s tím začne. Uvolňování restrikcí se dnech chystá oznámit i několik dalších evropských zemí.

"Omezení vycházení můžeme ukončit, už není potřeba ho prodlužovat," řekl Anschober. Úřady ale podle něj mohou v jakoukoli chvíli uvolňování zastavit, pokud se začnou statistiky ohledně epidemie nemoci covid-19 vyvíjet nepříznivě.

Omezení pohybu kvůli šíření koronaviru platí v Rakousku od poloviny března a skončí 30. dubna. Lidé v rámci karanténních opatření směli domov opouštět jen kvůli nezbytným cestám do práce, na nákupy či k lékaři, povoleny ale byly i zdravotní procházky a sport.

Ministryně turistiky Elisabeth Köstingerová dnes upřesnila, že po otevření restaurací budou smět u jednoho stolu sedět maximálně čtyři dospělí hosté a jejich děti. Lidé budou obslouženi pouze vsedě u stolů, nikoli u baru nebo výčepu. Pro sedící hosty nebude platit pravidlo držet metrový odstup a personál na sobě bude muset mít roušku, hosté nikoli. Provozní doba je omezena na interval mezi 6:00 a 23:00. Počítá se zejména s rezervacemi předem. Podle listu Kronen Zeitung si hosté nebudou moci stoly vybírat, ale vyčlení jim je personál zařízení.

"Ochrana a zdraví hostů a personálu jsou na prvním místě. I nadále bude potřeba disciplína," řekla ministryně. Vždy po dvou týdnech se podle ní situace bude znovu vyhodnocovat.

Ohledně uvolnění v oblasti turistiky nyní probíhají jednání na úrovni Evropské unie, uvedla Köstingerová. Rakousko své hranice ale výhledově otevře jen zemím, kde panuje ohledně nákazy podobně příznivá situace, což podle ní je například Německo nebo Česko.

Na veřejnosti se nyní může v Rakousku sejít najednou maximálně deset lidí, u pohřbů je počet účastníků omezen na 30, uvedl ministr vnitra Karl Nehammer. Omezení počtu účastníků veřejných akcí ale podle něj neplatí pro demonstrace, tam vláda chystá ještě další upřesňující nařízení.

V Rakousku se dosud koronavirem nakazilo 15.258 lidí, aktuálně je ale infikovaných jen 2208 osob. V posledních dnech denně přibývalo jen několik desítek nakažených. Reprodukční číslo, tedy údaj o tom, kolik jeden infikovaný nakazí dalších lidí, se podle Anschobera nyní pohybuje kolem hodnoty 0,6.

Už v polovině dubna v Rakousku otevřely obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních. Od 2. května budou fungovat všechny obchody i nákupní centra, přičemž tam může být maximálně jeden zákazník na deset čtverečních metrů. Od 4. května se do škol mají vrátit žáci ze závěrečných ročníků středních škol, od poloviny května je budou postupně následovat i další školáci. Dnes vláda rozhodla, že 29. května se otevřou také bazény nebo třeba památky.

Francie začne v květnu rozvolňovat, otevřou se školy i obchody

Nadešel čas, aby Francie začala uvolňovat opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru. Ve francouzském parlamentu to dnes prohlásil premiér Édouard Philippe, který rovněž představil plán postupného rozvolňování opatření od 11. května. Toho dne by se měly znovu otevřít školky a základní školy na prvním stupni i obchody s jiným než nezbytným zbožím. O týden později se začnou postupně otvírat i 2. stupně základních škol, ale jejich žáci budou povinně nosit roušky, řekl Philippe.

Vládní plán počítá s postupným uvolňováním opatření a také s častějším nošením roušek. Podle Philippea je třeba roušky nosit tam, kde není možné zaručit potřebné vzdálenosti mezi lidmi. Například provozovatelé obchodů budou moci požadovat nošení roušek po svých zákaznících, řekl francouzský premiér.

Právě 11. května se budou moci ve Francii otevřít i jiné obchody než potraviny nebo lékárny. Pokud jde o školy, výuka bude moci být obnovena jen za předpokladu, že ve třídách nebude více než 15 žáků najednou.

I po 11. květnu bude platit, že tam, kde je to možné, by lidé měli pracovat z domova, zdůraznil dnes Philippe, podle něhož bude tento model muset být často využíván ještě nejméně další tři týdny. Nadále zůstane v platnosti zákaz shromažďování více než deseti osob. Občany starší 65 let pak Philippe vyzval, aby nadále zůstali ostražití, když půjdou ven.

Francie podle premiéra nepovolí pokračování fotbalových a dalších profesionálních soutěží v této sezoně. Nejméně do 1. června zůstanou uzavřeny francouzské pláže. Už 11. května budou ale moci své brány otevřít menší muzea.

Philippe dále slíbil, že od 11. května bude v zemi dostatek roušek. Země nyní dováží 100 milionů chirurgických ústenek týdně, řekl politik.

S rozvolňováním začne Francie uplatňovat i nový přístup k testování. Otestován by měl být podle Philippea každý, kdo přišel do styku s infikovanou osobou. Cílem vlády je provádět po 11. květnu 700.000 testů týdně. "Jestliže nějakému člověku vyjde pozitivní test, začneme identifikovat a testovat všechny, s příznaky nebo bez nich, kteří s ním přišli do těsného styku," ujistil šéf francouzské vlády.

Philippe upozornil, že pokud se příslušné ukazatele budou vyvíjet nepříznivě, rozvolňování 11. května nenastane. Jako jednu z podmínek uvedl, že denní nárůst nakažených musí být menší než 3000.

Philippe s odvoláním na odbornou studii prohlásil, že dosavadní opatření omezující pohyb a kontakty mezi lidmi ve Francii zachránily 62.000 životů za měsíc. Pokračování ve stávajících restrikcích by však podle něj znamenalo nebezpečí hospodářského kolapsu.

Zároveň Philippe varoval, že je tu vážné riziko druhé vlny koronavirové krize. Francouzští občané se budou muset naučit s virem žít a chránit se před ním. Francie je ještě daleko od získání kolektivní imunity, upozornil šéf vlády.

Putin prodloužil karanténní opatření, vrchol krize teprve očekává

Rusko prodlužuje období pracovního klidu do 11. května, oznámil dnes na schůzi krizového štábu gubernátorů prezident Vladimir Putin. Epidemii se podle něj v Rusku podařilo zabrzdit, vrchol ale zemi teprve čeká. "Cesta bude těžká a složitá," varoval ruský prezident.

Putin v nynější koronavirové krizi veřejně promluvil potřetí, v předchozích dvou projevech oznámil karanténu a zastavení práce nejprve na týden, později do konce dubna. Opatření, které zastavuje výrobu a služby s výjimkou kritické infrastruktury, je tak nyní prodlouženo o další dva týdny.

Slova prezidenta o "zabrzdění" epidemie dostupná statistika nepotvrzuje. V posledních dnech v zemi počet nakažených i mrtvých stoupal. Dnešní sběrné údaje americké Univerzity Johnse Hopkinse řadí Rusko na osmé místo mezi postiženými státy. Nakažených je v Rusku téměř 94.000 a mrtvých s diagnózou covid-19 je 867. Podle ruských statistik se ale země nachází až na 50. místě na světě podle přepočtu nemocných na 100.000 obyvatel.

Návrat k dřívějším poměrům tak začne 12. května a bude se realizovat krok za krokem, oznámil prezident. Země by se podle něj ale už teď měla připravit na uvolnění ekonomiky a veřejného života. Vláda má do příštího úterý připravit doporučení pro postupné uvolnění restrikcí a pro podporu ekonomiky a sociální sféry. Akční plán hospodářského restartu má být podle Putina "rozsáhlý".

Koronavirová krize zastihla Rusko v době prudkého poklesu cen energetických surovin, jejichž vývoz je hlavním zdrojem příjmů do státní pokladny. Propad podle západních ekonomů postihne jak bezprostředně hospodářský rozvoj země, tak i rezervní "fond národního bohatství", do něhož plynou finanční přebytky. Restart ruského hospodářství může být proto komplikovaný.

Protikoronavirová opatření chtějí uvolnit i další evropské země

Ačkoli počet potvrzených případů koronaviru v pondělí celosvětově přesáhl hranici tří milionů, z nichž více než třetina se nachází v Evropě, v plánování postupného rušení ochranných opatření pokračuje řada evropských vlád.

V 15:00 SELČ předstoupí francouzský premiér Édouard Phillipe před parlament s plánem toho, jak chce kabinet rušit bezprecedentní restrikce týkající se 67 milionů obyvatel. Uvolňování má začít 11. května, jak již bylo oznámeno dříve. Po představení plánu má následovat tříhodinová debata následovaná hlasováním poslanců, které však pro vládu nebude závazné.

Plán rušení protikoronavirových omezení by měl v proslovu k občanům oznámit také řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Očekává se, že uvolňování bude v Řecku postupné a odehraje se v květnu a v červnu.

O postupu při rušení omezení a o možnostech pozvolné obnovy ekonomických aktivit bude jednat také španělská vláda. Země v neděli začala zmírňovat nařízení o izolaci lidí a ven nyní mohou na hodinu denně děti do 14 let. V případě osvědčení opatření by se uvolnění mělo týkat od 2. května všech Španělů včetně seniorů.

Britští statistici hlásí tisíce úmrtí s covidem-19 mimo nemocnice

Do 17. dubna nastalo v Anglii a Walesu 21.284 úmrtí, která podle úředních záznamů souvisela s nemocí covid-19, informoval dnes britský statistický úřad ONS. Dále se tak potvrzují spekulace o vysokém počtu obětí nákazy mimo nemocnice, které do konce uplynulého víkendu nahlásily v souvislosti s epidemií 21.092 mrtvých. ONS jen u období mezi 10. a 24 dubnem eviduje 4343 úmrtí spojených s koronavirem v anglických domovech důchodců.

Tyto případy v oficiální britské bilanci podobně jako u Číny nebo Íránu nefigurují, hlášeny jsou pouze smrti pacientů v nemocnicích. Britský statistický úřad se snaží skutečný počet obětí nákazy zpětně zjišťovat na základě informací na úmrtních listech. Agentura Reuters po zveřejnění nejnovějších údajů uvedla, že k 17. dubnu bylo mrtvých v Anglii a Walesu o 52 procent více, než kolik jich hlásily nemocnice.

Týden končící uvedeným datem byl opět rekordním pokud jde o celkový počet úmrtí. Podle ONS v Anglii a Walesu umřelo 22.351 lidí, což je o skoro 4000 více než v předchozím týdnu a zároveň zhruba dvojnásobek průměru pro stejný týden z posledních několika let.

Na stovky až tisíce úmrtí spojených s koronavirem v zařízeních sociální péče už dříve upozornili jejich provozovatelé. Regulační orgán Care Quality Commission, který dohlíží na pečovatelské služby v Anglii, dnes podle BBC ohlásil, že v domovech pro seniory kvůli covidu-19 do minulého pátku umřelo už 5500 lidí.

Přičtení tohoto čísla k aktuální vládní bilanci by Británii co do počtu hlášených obětí s koronavirem řadilo v Evropě těsně za Itálii. Agentura AFP dnes ovšem upozornila, že na Apeninském poloostrově jsou případy z domovů důchodců evidovány jen částečně. Podle zpravodaje BBC Normana Smithe by zároveň i nová čísla o bilanci v britské sociální péči mohla být podceněním skutečného stavu, a to v důsledku nedostatku testování klientů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Španělé jednají o uvolnění restrikcí, Portugalsko s tím začne

Ve Španělsku zemřelo za předchozích 24 hodin 301 lidí nakažených koronavirem, je to o 30 méně než o den dříve. Celkem v zemi zemřelo 23.822 nakažených, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví. Případů nákazy přibylo za den 1308, což je také méně, než oznámilo ministerstvo v pondělí (1831). Španělská vláda dnes jedná o uvolnění omezení zavedených kvůli koronaviru, tisková konference měla být ve 14:00 SELČ, zasedání kabinetu ale zatím dál pokračuje. Začátek uvolňování omezení dnes oznámilo Portugalsko, jehož vláda s ním začne 3. května.

Celkem se podle úředního oznámení dosud v této zemi se 47 miliony obyvatel potvrdila nákaza koronavirem testem PCR u 210.773 lidí. Z toho se téměř polovina (102.548) uzdravila, za posledních 24 hodin přibylo 1673 uzdravených. Deník La Vanguardia ráno napsal, že vláda už dva dny uvádí jen případy potvrzené testem PCR.

Denní počty úmrtí s covid-19 v posledních pěti dnech nepřesáhly 400 a v neděli bylo oznámeno 288 úmrtí, což byl nejnižší denní údaj od 19. března. Nejhorší byla ve Španělsku situace na přelomu března a dubna, kdy umíralo denně přes 800 lidí, 1. dubna bylo oznámeno dokonce 950 úmrtí s covid-19.

Vzhledem k relativnímu zlepšení situace by měla dnes vláda schválit plán uvolňování omezení, která kvůli koronaviru zavedla v polovině března. Podle deníku El País k tomu vláda přistoupila i vzhledem k okolním zemím Evropy, které rovněž oznamují plány zmírnění, ale i pod tlakem španělských autonomních regionů.

V některých regionech je situace lepší než v ostatních, i proto se očekává, že uvolňování bude "asymetrické". Šéf úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernando Simón v pondělí zmínil, že začít s uvolňováním by se dříve mohlo například na Kanárských ostrovech či na Baleárách. Naopak nejpomaleji by se mělo uvolňovat zřejmě v madridském regionu a v Katalánsku, kde je nejvíce případů v zemi.

Vládě ale podle deníku La Vanguardia mohou ztížit rozhodování obrázky z ulic některých španělských měst z neděle, kdy mohli po šesti týdnech poprvé na procházku rodiče s dětmi. Některé promenády velkých měst se tak zaplnily davy rodičů s dětmi, kteří podle některých zpráv i obrázků na sociálních sítích nedodržovali bezpečné rozestupy ani zákaz hraní cizích dětí mezi sebou. Podle vlády ale opatření "dodržovalo 99 procent rodičů".

Vláda sousedního Portugalska dnes oznámila, že postupné uvolňování omezení zavedených kvůli covid-19 začne od 3. května. "Budeme dělat pomalé kroky a průběžně dál vyhodnocovat situaci," sdělil dnes novinářům prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Portugalsko zavedlo nouzový stav 18. března a dosud se v zemi potvrdilo na 24.000 případů nákazy koronavirem, z toho 928 lidí zemřelo.

V Německu je znovu více uzdravených než nově nakažených

V Německu se za pondělí potvrdilo 1144 případů nákazy koronavirem. Vyléčených je podle odhadu Institutu Roberta Kocha (RKI) znovu výrazně více - asi 2900. Počet aktuálně infikovaných tak nadále klesá. Úmrtí Německo zaznamenalo 163, od začátku epidemie celkem 5913.

Ještě v první třetině dubna spolková republika pravidelně registrovala 4000 až 6000 nových případů nákazy denně, od té doby šla ale tato čísla výrazně dolů. V neděli jich bylo dokonce jen 1018, což byl nejmenší denní nárůst od poloviny března.

Opačný trend vykazuje počet uzdravených, kterých je nyní podle RKI celkem 117.400. Nákaz zatím Německo zaznamenalo dohromady 156.337. Aktuálně je tedy infikovaných, o nichž vědí úřady, necelých 39.000.

Velmi sledované je v zemi také reprodukční číslo, tedy údaj o tom, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších lidí. Zatímco v předchozích dnech už bylo pod úrovní jedné, v pondělí stouplo na rovných jedna. Odborníci opakovaně zdůrazňují, že reprodukční číslo musí být dlouhodobě menší než jedna, aby bylo možné koronavirus překonat.

Také kancléřka Angela Merkelová po oznámení uvolňování prvních restrikcí přijatých v souvislosti s pandemií upozornila, že i zdánlivě malé změny reprodukčního čísla mohou mít závažné důsledky. Aktuální vývoj bude hrát roli i při čtvrtečním jednání Merkelové s ministerskými předsedy spolkových zemí o dalším možném uvolňování opatření.