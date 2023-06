Evropa v Africe zaspala, ale mění se to, řekl Lipavský před cestou do Angoly

Praha - Evropa v Africe zaspala co do pozornosti k tomuto kontinentu, po ruské invazi na Ukrajinu se to mění. Projekty EU nabízejí Africe více partnerství než ty ruské - a afričtí partneři to vidí. Před odletem na pětidenní misi do Angoly a Zambie to novinářům řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Evropu a Česko s Afrikou spojují podle šéfa české diplomacie společné cíle.

"Mám povinnost a možnost pracovat na tom, abychom oslabovali vliv Ruska ve světě a právě region Afriky je z tohoto hlediska velice důležitý," uvedl Lipavský.

Do Afriky, kam letos chce zamířit i premiér Petr Fiala (ODS) a kde už v květnu byl vicepremiér Vít Rakušan (STAN), Lipavský odlétá se skupinou podnikatelů, další se k výpravě přidají na místě. V misi jsou zástupci výrobců zdravotních zařízení, potravinářů, strojírenství a logistiky. Biostimulanty pro zemědělství plánuje při cestě představit zástupce Palackého univerzity v Olomouci, v nabídce mají podnikatelé i nanotechnologie pro čištění vod.

Rozšíření diplomatického zastoupení Česka v Africe není podle ministra nyní na pořadu dne, i kvůli rozpočtovým úsporám. Angola je ale v první pětce zemí, kde by ministerstvo zastoupení chtělo, uvedl.

Součástí Lipavského cesty budou jednání s vrcholnými představiteli obou států, podpora vzájemné ekonomické spolupráce a také zviditelnění projektů rozvojové spolupráce na jihu afrického kontinentu. V Luandě bude jednat s ministrem zahraničních věcí Téte Antoniem a zahájí podnikatelský seminář na ministerstvu ekonomiky a plánování. Setká se také s angolskými stipendisty, kteří v minulosti studovali na českých vysokých školách.

V Lusace zahájí podnikatelské fórum a povede jednání se zambijským ministrem zahraničí Stanley Kakubem. Předá také zambijské straně dar pro nemocnici Mother and Child Hospital v Lusace. Na závěr cesty ministr Lipavský navštíví Jižní provincii, kde mimo jiné zahájí seminář zaměřený na obranu lidských práv a navštíví místní projekt české rozvojové pomoci.