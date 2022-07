Evropa se zahřívá rychleji než jiné rizikové oblasti světa, tvrdí nová studie

Berlín - Západoevropané zažívají v posledních letech početnější vlny veder, než je pro oblast obvyklé. Téměř každé léto západní část kontinentu sužuje období úmorně vysokých teplot, které mohou být pro některé obyvatele i smrtelně nebezpečné. Letos některé regiony trápila intenzivní vedra ještě před začátkem léta. Nová studie navíc zjistila, že Evropa se zahřívá rychleji než mnoho jiných rizikových částí světa, včetně západního pobřeží Spojených států, uvádí web The New York Times.

Globální oteplování přispívá ke zhoršování teplotních vln všude na světě. Důvod je jednoduchý, vycházejí totiž z vyšší základní teploty než kdykoli předtím. Od konce 19. století, tedy počátku rozmachu emisí oxidu uhličitého, který otepluje planetu, se průměrná globální teplota zvýšila přibližně o 1,1 stupně Celsia.

Studie, která tento týden vyšla v časopise Nature Communications, odhalila souvislost mezi vlnami veder a stavem tryskového proudění. Jev, v angličtině známý jako jet stream, který se v atmosféře vyskytuje v asi desetikilometrové výšce, je proudění vzduchu ve směru ze západu na východ ve středních zeměpisných šířkách.

Někdy se tryskové proudění rozdělí na dvě části. Vlny veder pak mohou vznikat v oblastech slabých větrů a vysokého tlaku vzduchu známých jako atmosférické blokování, mezi severní a jižní stranou tryskového proudění.

Vědci zjistili, že tyto případy "dvojitého proudění" jsou stále častější, trvají déle a že tyto změny vysvětlují změny ve vlnách veder.

Není zcela jasné, co způsobuje rozdělení tryskového proudění, uvedla Efi Rousiová, vedoucí vědecká pracovnice Postupimského institutu pro výzkum klimatu v Německu a hlavní autorka studie. Podle ní je možné, že se atmosférické blokování vyvinulo samo o sobě, a způsobilo tak rozdělení tryskového proudění, nebo by to mohlo být naopak, že se tryskové proudění rozdělí z jiných důvodů, a to způsobí blokace. "Nevíme zatím přesně, co je spouštěčem," dodala Rousiová.