Evropa se může poučit v Itálii, na restrikce se tam reptá málo

Florencie - Začátkem března upírala celá Evropa pohledy směrem k Itálii, kde se nezadržitelnou rychlostí šířil nový koronavirus, který položil na lopatky celý zdravotní systém. Některé země se snažily poučit se co nejrychleji z prvních italských zkušeností s bojem proti pandemii, jiným to trvalo trochu déle, než na vlastní kůži poznaly, že by se problém neměl zanedbat. Jedním z poučení může být, že Italové na omezení, která jim boj s nákazou přinesl, nyní příliš nereptají.

Po jedné z nejdelších a nejpřísnějších celostátních karantén na světě se Itálii podařilo dostat virus pod kontrolu a situace se obrátila. Z černé ovce Evropy se stal modelový stát, kde si občané i za letních měsíců často spontánně nasazovali roušky, kde se až úzkostlivě dodržovaly bezpečnostní rozestupy a kde se teplota měřila každému, kdo vstoupil do samoobsluhy.

"Musím říct, že mezi svými přáteli neznám nikoho, kdo by proti anticovidovým opatřením reptal," říká janovský podnikatel Paolo Luconi. "Mí spoluobčané mě svou zodpovědností nepřestávají překvapovat. Myslím, že jsme se poučili z traumatu prvních těžkých měsíců zdravotní krize," dodává s lehkým úsměvem.

Tato nebývalá disciplinovanost se donedávna promítala na nízkých počtech osob infikovaných covidem-19. Zatímco mnohé evropské státy zaznamenaly po bezstarostných letních měsících prudký růst nákazy, Apeninský poloostrov patřil v tomto směru ještě v první polovině října k nejbezpečnějším místům na kontinentu. Nicméně, druhá vlna pandemie v posledních dnech dorazila i do Itálie a její obyvatelé se nevyhnou novým omezujícím opatřením.

Celostátní restrikce bylo možné přijmout díky nadále trvajícímu nouzovému stavu v zemi, který byl začátkem měsíce prodloužen až do 31. ledna. Podle posledního oficiálního nařízení premiéra Giuseppe Conteho je nyní povinná uzavírka barů a restaurací o půlnoci. U stolu v restauraci smí společně sedět maximálně šest osob a obsluhu u baru je třeba zastavit už v 18:00. Práce ve státní administrativě musí být ze tří čtvrtin provozována z domu a soukromým firmám se doporučuje, aby home office pokud možno upřednostňovaly. Kontaktní sporty jsou zakázány, tělocvičny a bazény mají týden na to, aby se přizpůsobily novým normám.

Premiérův dekret je platný pro celou Itálii, ale administrativy jednotlivých regionů mohou opatření uvnitř svých správních oblastí ještě zpřísnit. Nejpostiženější regiony, jako je Lombardie a Kampánie, přitvrdily pravidla ještě před Conteho vystoupením. V Miláně je například omezen prodej alkoholu a zakázány kolektivní sporty už více než týden. V Neapoli a okolí byly 16. října uzavřeny všechny školy až do konce měsíce, což vyvolalo ostrou kritiku ze strany veřejnosti i politiků. Sama ministryně školství Lucia Azzolinaová označila rozhodnutí tohoto regionu za "velmi vážné a naprosto pochybené". Řekla, že pokud se v Kampánii případy nákazy množí, není to vinou škol, kde je zdravotní situace velmi přísně sledována. Regionální vlády však mají v Itálii tak velkou autonomii, že v této situaci ministerstvo školství na věci nic nezmění.

Mnoho rodičů v Kampánii proti rozhodnutí o uzavření škol protestuje. Mezi ty, kdo si stěžují, patří i mladá maminka Lina Careggiová. "Naše děti byly šest měsíců bez normální výuky ve třídách a přes internet se toho moc nenaučily. Pro ty nejmenší je osobní kontakt s učiteli důležitý. Teď když se v Neapoli školy zase zavřely, mám opravdu obavy o vzdělání svého osmiletého syna," stýská si.

Ačkoliv se množství nakažení a úmrtí na covid-19 v Itálii ještě zdaleka neblíží dramatickému stavu z března a dubna, italské úřady se drží v pohotovosti. Oproti první vlně jsou nemocnice připravenější, pořídilo se více ventilátorů a lůžek v intenzivní péči. Problémem však zůstává rozdíl ve vybavenosti mezi industriálním severem země a chudšími jižními oblastmi. Italský jih zůstal před šesti měsíci pandemií relativně ušetřen. Pokud se však situace bude nadále zhoršovat, mohla by tato část země poznat přinejmenším tak vážnou zdravotní krizi, jakou zažily severní regiony na jaře.