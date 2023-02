Evropa ještě nezvítězila v energetické válce s Ruskem, říká šéf agentury IEA

Londýn - Evropa navzdory výraznému poklesu cen zemního plynu ještě nezvítězila v energetické válce s Ruskem. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to řekl šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Varoval přitom, že Rusko by mohlo ukončit zbývající dodávky plynu do Evropy a že globální poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG) zřejmě poroste v důsledku oživení čínské ekonomiky. To by mohlo zkomplikovat plnění evropských zásobníků plynu před příští zimou.

"Rusko vsadilo na energetickou kartu a nevyhrálo," uvedl Birol. "Bylo by ale příliš odvážné tvrdit, že Evropa už energetickou bitvu vyhrála," dodal Birol. Upozornil, že příští zima by v případě chladnějšího počasí mohla být pro Evropu obtížnější než ta nynější.

Šéf největší německé energetické společnosti RWE Markus Krebber nicméně v nedávném rozhovoru s agenturou Reuters předpověděl, že ceny plynu v Evropě se už nevrátí na rekordní maxima z loňského roku. "Situace na trhu s plynem už teď není tak napjatá, zejména díky mírné zimě a obnovování produkce jaderných elektráren ve Francii," uvedl.

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska dostala až do blízkosti 350 eur (zhruba 8300 Kč) za megawatthodinu (MWh). Od té doby však výrazně klesla, kromě relativně teplého počasí v zimních měsících k tomu přispěly také rozsáhlé námořní dodávky LNG.

Minulý týden cena plynu pro evropský trh poprvé od roku 2021 sestoupila pod 50 eur (zhruba 1200 Kč) za MWh. Zůstává ale výrazně vyšší než v době před zahájením útoku ruských vojsk na Ukrajinu, což mimo jiné snižuje konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Birol upozornil, že evropskou ekonomiku zatím nepostihla rozsáhlá recese, ačkoliv ji energetická krize tvrdě zasáhla. "Ceny (plynu) jsou stále sedmkrát vyšší než ve Spojených státech, ceny elektřiny jsou třikrát vyšší než v Číně," uvedl. "Trvalé řešení energetické bezpečnosti by mělo být založeno na čisté energii," dodal.