Evropa dál zpřísňuje koronavirová opatření, včetně omezení pohybu

Bratislava/Varšava/Berlín - Se zhoršující se epidemickou situací v Evropě dnes řada zemí zpřísňuje opatření v boji proti šíření koronaviru. Slovensko, Itálie a Řecko omezují volný pohyb obyvatelstva, Polsko a Slovinsko zavírají restaurace a zavádějí další restrikce. Severoanglické hrabství South Yorkshire se zařadilo mezi britské regiony s nejvyšším stupněm ohrožení koronavirem. Na německý seznam rizikových zemí přibyly další země včetně Polska, Švýcarska či Irska.

Slovensko kvůli šíření koronaviru zavádí do neděle 1. listopadu výrazné omezení volného pohybu lidí, až na výjimky prakticky vydá zákaz vycházení. Ještě přísnější pravidla platí pro čtyři nejpostiženější regiony na severu a východě země, kde v pátek začala úvodní fáze plošného testování obyvatel na koronavirus. V příštích dvou týdnech se testování rozšíří do celé země.

Kvůli rekordním přírůstkům nových případů koronaviru v posledních dnech se celé Polsko ode dneška promění v takzvanou červenou zónu. Znamená to, že na příští dva týdny zůstanou zavřené bary a restaurace. Prodávat budou smět pouze jídlo, které si lze odnést. Společně se bude moci setkat nejvýše pět lidí. Děti budou smět chodit ven pouze mezi 8:00 hodinou ranní a 16:00 hodinou odpolední, a to pouze v doprovodu dospělého. Koronavirem se nakazil i polský prezident Andrzej Duda. Oznámil to dnes na twitteru jeho mluvčí Blažej Spychalski. Dodal, že hlava státu se cítí dobře.

Polsko se dneškem počínaje spolu se Švýcarskem, Irskem, Británií a Lichtenštejnskem nachází na německém seznamu rizikových zemí. Z Rakouska není na seznamu již jen spolková země Korutany a přibyly regiony několika dalších států. Česko je na tomto seznamu od září.

Slovinsko kvůli rapidně rostoucímu počtu nových případů nákazy znovu zpřísnilo pravidla. V zemi ode dneška zůstává uzavřena většina obchodů, ale také služby, hotely či školky. Fungovat budou pouze prodejny potravin, lékárny, zverimexy či stavebniny. Restaurace již nesmějí obsluhovat hosty ani na venkovních zahrádkách a jídlo mohou prodávat jen s sebou.

V severoanglickém hrabství South Yorkshire je vyhlášen nejvyšší stupeň ohrožení koronavirovou nákazou, což mimo jiné znamená uzavření barů a hospod, v nichž se nepodává jídlo. Zakázáno je i setkávání osob z různých domácností. Hrabství, které má 1,4 milionu obyvatel a jehož hlavním městem je Sheffield, zaznamenalo jen během října přes 12.000 nových případů nákazy, což je více než za červenec, srpen a září dohromady.

V jihoitalském regionu Kalábrie a na ostrově Sardinie začíná platit noční zákaz vycházení. Kromě toho tam zůstanou na dva týdny uzavřené střední a vyšší školy, studenti přejdou na dálkové vyučování.

Omezení pohybu obyvatel zavádí také Řecko. V metropoli Aténách, druhém největším městě Soluni a dalších oblastech bude platit zákaz vycházení od dnešní půl dvanácté večer do páté hodiny ranní. Nově je zavedena také povinnost nosit roušku i ve venkovních prostorách.